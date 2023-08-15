Выявлена восьмая в этом году вспышка АЧС у домашних свиней - в Резекненском крае

АЧС лабораторно подтверждена у пяти домашних свиней в приусадебном хозяйстве.

Ранее АЧС выявляли в Гулбенском, Мадонском, Краславском и Екабпилсском краях. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, на сегодняшний день уничтожено более 200 домашних свиней.

PVD призывает владельцев домашних свиней строго соблюдать биобезопасность на ферме - не выпускать свиней на улицу и не допускать их контакта с дикими животными, не давать свиньям зеленый корм, овощи и фрукты с приусадебного участка, а также остатки пищи, и быть осторожными с использованием подстилки - стружки, соломы, сена.

Также представители PVD напоминают, что перед походом в хлев обязательно нужно переодеваться и переобуваться, дезинфицировать обувь. С другой стороны, рабочие инструменты, используемые в хлеву, нельзя использовать за его пределами.

Если свиньи выглядят нездоровыми, PVD советует не заниматься лечением самостоятельно, а сразу вызывать ветеринара.