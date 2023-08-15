Задержанная по уголовному процессу о ложных диагнозах врач-психиатр Марина Лосевич ранее уже привлекалась Инспекцией здравоохранения к административной ответственности, подтвердили агентству LETA в инспекции.
Задержанная по делу о ложных диагнозах Лосевич и раньше привлекалась к ответственности
В настоящее время Инспекция здравоохранения начала оценку документов медицинского характера, полученных от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В учреждении указали, что предоставить более подробную информацию не имеют права.
Как сообщалось, KNAB задержал несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на вознаграждение.
В целях проверки информации, имеющейся в распоряжении KNAB, 13 июня был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это совершено сотрудником государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющимся государственным должностным лицом.
2 августа сотрудники KNAB провели уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержали пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.
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