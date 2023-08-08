Дело о ложных диагнозах связано с экзаменом по латышскому языку

Это подтвердило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Между тем, по имеющейся у программы неофициальной информации, в рамках уголовного производства задержана врач-психиатр Марина Лосевич, которая практикует как в частной клинике "Дзинтари", так и в Рижском центре психиатрии и наркологии (RPNC), она также преподает в Латвийском университете. RPNC не комментирует этот инцидент.

KNAB отмечает, что уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено 13 июня этого года и связано с возможными множественными ложными медицинскими диагнозами, которые позволяли пациентам получить освобождение от прохождения экзамена на знание латышского языка по состоянию здоровья.

Это заключение было необходимо для предоставления в Управление по делам гражданства и миграции, чтобы заинтересованные лица могли получить постоянный вид на жительство.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на вознаграждение.

В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении KNAB, 13 июня был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это совершено сотрудником государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющимся государственным должностным лицом.

2 августа сотрудники KNAB провели уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержали пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.

По предложению KNAB Рижский городской суд применил к одному лицу более строгую меру пресечения - помещение под стражу.