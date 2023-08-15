Два пенсионера обвинили ирландскую авиакомпанию Ryanair в чрезмерной цене за распечатку авиабилетов - 140 фунтов, или 162 евро, сообщает американское издание Insider.
"Противно": Ryanair заставила пожилую пару платить 162 евро за распечатку билетов
80-летний Питер Джефф и его 79-летняя жена Рут сообщили изданию The Telegraph, что авиакомпания заставила их заплатить большую сумму после того, как они поняли, что неправильно зарегистрировались на обратный рейс.
В пятницу, 11 августа, они отправились из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт Бержерак во Франции.
"Сайт был очень запутанный, они пытались предложить мне разные вещи. Я не поняла, как зарегистрировалась на обратный рейс", - рассказывает Рут.
Поскольку у пары не было цифровых билетов, им пришлось регистрироваться в аэропорту.
"В аэропорту я пыталась получить свой билет, но мне сказали, что регистрация закончилась и поэтому надо идти к регистрационной стойке. Там мне сказали, что распечатка билета для каждого пассажира будет стоить 55 фунтов (63 евро). Это мне показалось отвратительным, но у меня не было другого выхода, кроме как заплатить", - вспоминает Рут.
Представители авиакомпании подтвердили, что сумма определена правильно и решение принято в соответствии с условиями авиакомпании. Представитель Ryanair отметил, что перед полетом 11 августа необходимо было зарегистрироваться онлайн за день до этого, что они не успели сделать. Оба напоминания были отправлены на электронную почту.
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