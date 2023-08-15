Организация Сороса предупреждает о "чрезвычайно ограниченных" ресурсах в Европе

Созданные американским миллиардером Джорджем Соросом общественные фонды (OSF) предупредили неправительственные организации (НГО) в Венгрии, которые полагаются на их поддержку, что с недавним решением правления OSF фактически прекращаются все активности в Европейском союзе (ЕС), чтобы инвестировать ресурсы в другие части мира, выяснило венгерская редакция "Радио свободная Европа".