Организация Сороса предупреждает о "чрезвычайно ограниченных" ресурсах в Европе

Созданные американским миллиардером Джорджем Соросом общественные фонды (OSF) предупредили неправительственные организации (НГО) в Венгрии, которые полагаются на их поддержку, что с недавним решением правления OSF фактически прекращаются все активности в Европейском союзе (ЕС), чтобы инвестировать ресурсы в другие части мира, выяснило венгерская редакция "Радио свободная Европа".
Ресурсы OSF, доступные для Европы, будут крайне ограниченными, сказано в письме от 11 августа, отправленном организациям.
До недавнего времени OSF были известны под именем Институт "Открытое общество".
Правление OSF приняло решение о "радикальной стратегической перемене направления", чтобы достичь максимального результата.
В следующем году планируется реструктуризация деятельности организации, и многие европейские программы в 2024 году будут прекращены.
В конце июня OSF сообщил о "существенных изменениях в модели деятельности фондов" и отметил, что руководство реализует изменения "в ближайшие месяцы".
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