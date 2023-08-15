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Организация Сороса предупреждает о "чрезвычайно ограниченных" ресурсах в Европе

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Американский миллиардер Джордж Сорос
Американский миллиардер Джордж Сорос Фото: FABRICE COFFRINI/AFP

Созданные американским миллиардером Джорджем Соросом общественные фонды (OSF) предупредили неправительственные организации (НГО) в Венгрии, которые полагаются на их поддержку, что с недавним решением правления OSF фактически прекращаются все активности в Европейском союзе (ЕС), чтобы инвестировать ресурсы в другие части мира, выяснило венгерская редакция "Радио свободная Европа".

Ресурсы OSF, доступные для Европы, будут крайне ограниченными, сказано в письме от 11 августа, отправленном организациям.

До недавнего времени OSF были известны под именем Институт "Открытое общество".

Правление OSF приняло решение о "радикальной стратегической перемене направления", чтобы достичь максимального результата.

В следующем году планируется реструктуризация деятельности организации, и многие европейские программы в 2024 году будут прекращены.

В конце июня OSF сообщил о "существенных изменениях в модели деятельности фондов" и отметил, что руководство реализует изменения "в ближайшие месяцы".

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