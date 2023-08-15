Видео ⟩ "Решили не ликвидировать, а застрелить" - жители Огре переживают за судьбу оленей

"Это слишком", - возмущенно реагирует жительница Огре на решение RM.

Хотя после возмущения жителей решено, что оленей не будут стрелять, RM все равно хочет их искоренить. Ни один коллектив охотников, оказывается, не отозвался на призыв к охоте на оленей.

Жители считают, что без оленей территория потеряет ценность, а представитель RM отмечает, что территория заграждает слишком большую популяцию оленей, а также между ними начинает формироваться излишне близкое родство.

Видео: сюжет Bez Tabu