Самый крупный за 30 лет военный парад. Польша хочет предостеречь Россию?

Вдоль реки Вислы, мимо королевского замка в Варшаве, 15 августа промаршировали 2000 польских военнослужащих, проехали 200 боевых машин, среди них американские Abrams и южнокорейские танки K2. А в целях безопасности воздушного пространства в небо поднялись вертолеты Black Hawk и боевые истребители F-16. Военнослужащие вооруженных сил союзников, в частности, США, а также некоторых европейских стран также присутствовали на этом мероприятии. "Это самый большой военный парад с 1989 года", - заявило министерство обороны Польши в преддверии этого события.

Парад должен был продемонстрировать результаты реформы польских вооруженных сил. После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года польское правительство начало в спешном порядке модернизировать национальную армию. В 2023 году, согласно данным Минобороны, Варшава выделила на это почти 140 млрд злотых (примерно 31,5 млрд евро). В этом вопросе, кроме традиционного союзника США, правительство Польши делает ставку на сотрудничество с Южной Кореей.

Тесное взаимодействие с Германией, которая является важным партнером Польши с момента падения там социалистического строя, сейчас отсутствует, потому что глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский рассматривает Берлин, скорее, как опасность, нежели как союзника. Ситуация, при которой Польша попыталась отдать свои старые советские танки Украине, а взамен получить современные немецкие "Леопарды", завершилась в прошлом году ничем и существенно испортила отношения между двумя государствами.