О журналистах, политике и русскоязычных Латвии - в студии Олег Игнатьев

В Латвии пытаются сформировать новое правительство, в Рижской думе - избрать нового мэра, но есть и вечные темы - отношения медиа и власти, политика в отношении русскоязычных, сексуальных меньшинств и социально незащищенных. Все это пытаемся осмыслить в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" с журналистом Олегом Игнатьевым.
Темы эфира:
- Кариньш - всё. Почему премьер-министр внезапно ушел с поста, что происходит сейчас, какое развитие событий возможно и что это значит для дальнейшей политики Латвии?
- Отношения власти и русскоязычных Латвии - заметные точки раздора и возможные точки соприкосновения;
- Консерватизм и либеральность в Латвии - о политике в отношении сексуальных меньшинств, гомофобии и открытости;
- Отъезд "Дождя" из Латвии, действия NEPLP в отношении TVNET GRUPA, журналистская солидарность и будущее медиа в стране.
Встречаемся по этой ссылке в прямом эфире в 18:00! Передачу также можно смотреть в социальной сети Facebook и в записи на "Канале 7".
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