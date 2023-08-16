"Новое Единство" назовет кандидата в премьеры

Представитель партии Анна Удре сообщила агентству LЕТА, что в среду на заседании думы "Единства" и общем собрании партии будет принято решение по кандидатуре на должность премьер-министра.

Ожидается, что решение будет оглашено на пресс-конференции в 18:30 в офисе "Единства" на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 12-3.

Как сообщалось, в кулуарах потенциальной кандидатурой на пост премьер-министра названа министр благосостояния Эвика Силиня. Кришьянис Кариньш на этот пост претендовать не будет.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил о своей отставке в понедельник. На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Как подчеркнул Кариньш, для развития страны важны многие факторы, но в первую очередь - сильное и динамичное правительство, способное принимать сложные решения. По словам премьер-министра, после долгих переговоров стало ясно, что "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение делают все возможное, чтобы затормозить любые попытки привнести в правительство больше динамизма. Если динамизм не может быть обеспечен нынешним правительством, то необходимо новое, заявил Кариньш.

Отставка Кариньша и нынешнего Кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

Согласно Конституции, кандидат на пост премьер-министра номинируется президентом.