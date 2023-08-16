The Insider: за рубежом произошла серия отравлений российских журналистов и активистов

"В течение последнего года новая волна отравлений затронула журналистов и активистов, покинувших Россию", пишет The Insider.

"В октябре в Мюнхене отравили журналистку "Новой газеты" и "Медузы" Елену Костюченко, через неделю практически те же симптомы появились у журналистки "Эха Москвы" Ирины Баблоян в Тбилиси, а весной [в Праге ], нейротоксическим веществом отравили главу фонда "Свободная Россия" Наталью Арно", указывает издание.

Преступники пока не установлены, но редакция издания, посоветовавшись с пострадавшими, решила раскрыть имеющуюся информацию, "чтобы предупредить журналистов и активистов, покинувших Россию, о существующих угрозах".

Издание не исключает, что могли быть и другие жертвы отравления.

Издание расследовало дела Костюченко, Баблоян и Арно вместе с врачами и специалистами по отравляющим веществам.