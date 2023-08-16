Максим Виторган о концерте Земфиры: "В Риге было очень хорошо"

Максим Виторган в своих соцсетях поделился впечатлениями:

"Концерт, надо сказать, прекрасный. (Так пока можно говорить? Это не дискредитация чего-нибудь, чего нельзя дискредитировать?). Певица в отличной форме. Явно получает большое удовольствие от выступления. Какая-то она была теплая и светлая, но с фирменной нервной энергией. Новые витиеватые аранжировки старых песен, новые песни, фирмовое (как говорили у нас в детстве) звучание, бис, по-моему, целиком состоявший из хитов первого альбома. Полное поле - тысяч пятнадцать - совершенно счастливых, в эту минуту, людей. В общем, в Риге было очень хорошо.

А в России… А в России Земфира иноагент. Ну, то есть не прошел враг, не обманул".

RUS TVNET ранее писал, что концерт вышел невероятно эмоциональным и трогательным. Земфира исполнила не только композиции из альбома "Бордерлайн" ("Том", "Пальто", "Ок", "Таблетки" и "Абъюз"), но и полюбившиеся хиты: "Жить в твоей голове", "Трафик", "Ощущения", "П.М.М.Л.", "Мачо", "Прогулка", "Небомореоблака" и "Искала".

Зрители в Риге не скрывали эмоций и слез радости, артистке несли цветы, а она щедро раздавала автографы. "Очень много эмоций. Спасибо вам большое", - обратилась Земфира к публике. Зал хором пел почти каждую песню. После таких композиций, как "Синоптик" и "Почему", артистка сказала:

"Спасибо большое, Рига. С нетерпением будем ждать новой встречи. Я теперь живу недалеко. Спасибо большое за этот вечер, будьте счастливы".

В завершение Земфира исполнила "Хочешь?", "Маечки", "Ариведерчи" и акустическую версию легендарного хита "Лондон" ("Небо Лондона").

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