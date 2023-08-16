Видео ⟩ Развлечения подростков на скорости 200 км/ч закончились аварией

В интернет попало видео, снятое, как утверждается, непосредственно перед аварией. На записи видно, что в машине находились два парня и три девушки, а скорость автомобиля иногда превышала 200 км/ч.

Дорога перед Ливаны прямая и хорошо просматривается, однако при въезде в город посреди улицы находится островок безопасности, и, скорее всего, водитель врезался в него.

Передача Degpunktā в Ливаны встретилась с представителями коммунальных служб, которые планируют работы по восстановлению городской инфраструктуры, разрушенной попавшим в аварию BMW. Представитель Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecība сообщил, что молодые люди "полностью снесли" фонарный столб.

Сообщается, что молодым людям в автомобиле было от 18 до 19 лет, а водитель получил права лишь за три месяца до ДТП. При этом многие удивляются, как водитель и пассажиры остались живы, при этом после ДТП водитель даже отправился на заправку за водой.

На место аварии прибыли три медицинские бригады, в том числе бригада врачей-специалистов. Больше всего пострадали девушки. Представитель NMPD Лаура Берзиня сообщает: "После осмотра пятерых пострадавших двое в тяжелом и один в удовлетворительном состоянии с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение".

Правоохранители сообщают, что опьянение у водителя обнаружено не было и в данный момент выясняются обстоятельства ДТП. Чем все обернется и что ждет молодого водителя, судить еще рано.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)