Температура воды в Юрмале понизилась до +10 градусов

Утром в среду, 16 августа, температура воды в Каугури и Майори в Юрмале составляла всего плюс 10 градусов, в Булдури - плюс 11 градусов, свидетельствуют данные юрмальской спасательной службы.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Даугавгриве составляет около +17 градусов, в Скулте и Салацгриве - почти +20 градусов, а в Мерсрагсе и Рое - соответственно +12 и +13 градусов.
В Колке температура воды составляет плюс 18 градусов, в Вентспилсе и Лиепае - плюс 19 градусов.
В большинстве рек и озер вода прогрелась до +17...+22 градусов.
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