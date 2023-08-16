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Температура воды в Юрмале понизилась до +10 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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На всех юрмальских пляжах сняли запрет на купание - качество воды соответствует всем микробиологическим требованиям
На всех юрмальских пляжах сняли запрет на купание - качество воды соответствует всем микробиологическим требованиям Фото: Артис Вейгурс на странице Jūrmala на Facebook

Утром в среду, 16 августа, температура воды в Каугури и Майори в Юрмале составляла всего плюс 10 градусов, в Булдури - плюс 11 градусов, свидетельствуют данные юрмальской спасательной службы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Даугавгриве составляет около +17 градусов, в Скулте и Салацгриве - почти +20 градусов, а в Мерсрагсе и Рое - соответственно +12 и +13 градусов.

В Колке температура воды составляет плюс 18 градусов, в Вентспилсе и Лиепае - плюс 19 градусов.

В большинстве рек и озер вода прогрелась до +17...+22 градусов.

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