Температура воды в Юрмале понизилась до +10 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Даугавгриве составляет около +17 градусов, в Скулте и Салацгриве - почти +20 градусов, а в Мерсрагсе и Рое - соответственно +12 и +13 градусов.