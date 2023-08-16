ФСБ сообщила, что в Брянской области убиты четверо "украинских диверсантов"

"На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", - сообщили в ФСБ РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что "благодаря слаженным совместным действиям подразделений Минобороны РФ и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков". По его словам, убили пятерых "диверсантов".

15 августа Александр Богомаз сообщал, что в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа "предотвращена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы". По его словам, пострадал работник сельхозпредприятия, частично повреждены производственные помещения.