Ср, 16.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ФСБ сообщила, что в Брянской области убиты четверо "украинских диверсантов"

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Украинский солдат. Иллюстративное фото
Украинский солдат. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

ФСБ России сообщила, что вместе с Министерством обороны РФ пресекла попытку проникновения "украинской диверсионно-разведывательной группы" на территорию Брянской области в приграничном Стародубском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что четыре диверсанта убиты, пишет "Медуза".

"На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", - сообщили в ФСБ РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что "благодаря слаженным совместным действиям подразделений Минобороны РФ и Пограничного управления ФСБ России по Брянской области сегодня в 7:00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков". По его словам, убили пятерых "диверсантов".

15 августа Александр Богомаз сообщал, что в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа "предотвращена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы". По его словам, пострадал работник сельхозпредприятия, частично повреждены производственные помещения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх