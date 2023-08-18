Липину интересно ⟩ "Новая волна" - чего теперь ждать от Рижской думы?

Давайте вначале определимся со сроками. Следующие муниципальные выборы пройдут 7 июня 2025 года. По закону, внеочередные выборы назначаются в том случае, если дума перестает функционировать, а до очередных выборов больше девяти месяцев.

В данном случае это значит, что если эта коалиция доживет до 7 сентября 2024 года, то все будет в порядке и выборы в Риге пройдут тогда же, когда и во всех остальных регионах Латвии. Что, конечно, упростит жизнь ЦИК и всем причастным.

С одной стороны, до этой даты больше года. Срок приличный, второе правительство Кариньша, например, столько не просуществовало.

С другой - все же один кризис уже пережит. Может, изначального запала сотрудничества и "дружбы против" хватит до сентября следующего года?

Кроме того, стоит отметить, что новая коалиция явно собиралась по принципу "худой мир лучше доброй ссоры" или в нашем случае - "худая коалиция лучше добрых перевыборов". Поэтому, если главная цель - не допустить перевыборов, то шансы доработать до конца срока повышаются.

План работ

На пресс-конференции, посвященной подписанию меморандума о сотрудничестве новой коалиции Рижской думы, представители всех шести политических сил (или, как они сами себя называют, "коалиция сотрудничества") высказались о своих ожиданиях от работы.

Представители "коалиции сотрудничества". Слева направо: Юрис Радзевич ("Честь служить Риге!"), Виестурс Зепс ("Для развития Латвии"), Линда Озола ("Код для Риги"), Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов), Лайма Гейкина ("Движение "За!"). Фото: Lita Millere/LETA

И вот тут красивая картинка сотрудничества несколько стала давать трещину.