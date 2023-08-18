Липину интересно ⟩ "Новая волна" - чего теперь ждать от Рижской думы?

Пятый мэр за пять лет - Рига меняет градоначальников как перчатки. Честно говоря, от этого уже немного устаешь. Хочется конкретики - а от этой коалиции чего ждать? Что она снова развалится через год? Или все-таки успеет проработать заметный срок.
Вилнис Кирсис - мэр Риги. Теперь об этом объявлено официально, хотя и. о. главы столицы он был еще с момента отставки Мартиньша Стакиса. При этом избрала Кирсиса очень разношерстная, с позволения сказать, коалиция.
До всех пертурбаций коалиция в Рижской думе выглядела следующим образом:
- "За!/Прогрессивные" - 14 мест;
- "Новое Единство" - 9 мест;
- Нацобъединение/Латвийское объединение регионов - 7 мест;
- "Код для Риги" (бывшие "Консервативные" с друзьями) - 4 места.
Новая же коалиция - это:
- "Новое Единство" - 9 мест;
- Нацобъединение/Латвийское объединение регионов - 7 мест;
- "Честь служить Риге" - 5 мест;
- "Код для Риги" (бывшие "Консервативные" с друзьями) - 4 места;
- "Для развития Латвии" - 3 места;
- "Движение "За!" - 2 места.
Кроме того, Кирсис на пресс-конференции подтвердил также сотрудничество с еще тремя депутатами: Каспарс Спунде (экс-"Новое Единство", теперь присоединился к Нацобъединению), Гунтарс Йиргенсонс (экс-"Согласие") и Валтерс Бергс ("Консервативные", остался в партии, не войдя в "Код для Риги").
Как говорится, найдите 10 отличий. Ну, не 10, конечно, но насколько более разношерстной стала новая коалиция. А все потому, что "Прогрессивные" принципиально остались на своей позиции - вместе с экс-мэром Риги Мартиньшем Стакисом.
На всякий случай давайте уточним, кто именно сейчас входит в оппозицию:
- "Прогрессивные" - 12 мест;
- "Согласие" - 11 мест;
- Русский союз Латвии - 3 места;
- Независимый депутат Яков Плинер (экс-Русский союз Латвии).
Для полной ясности уточню статус экс-мэра Мартиньша Стакиса. 24 марта 2022 года он вышел из партии "Движение "За!" и объединения "Для развития/За!". Но в Рижской думе оставался во фракции объединения трех партий: "Для развития/За!/Прогрессивные".
Потом из этой фракции ушла партия "Для развития", а теперь и "Движение "За!". Таким образом, Стакис остался во фракции "Прогрессивных", хотя технически уже почти полтора года не является членом ни одной политической партии.
О том, почему развалилась прежняя коалиция, я уже писал. Стакис обвинил бывших партнеров по коалиции в предательстве и хищениях; а те в долгу не остались, пригласили эксперта и сказали, что у Стакиса и "Прогрессивных" нет политического опыта.
Вполне возможно, что были и какие-то другие, скрытые, причины для конфликта. Но о них мы можем только спекулировать.
Как долго?
Давайте лучше посмотрим в будущее. Потому что, будем честны, последние четыре года не дали нам повода быть уверенными в стабильности Рижской думы (да и любого правительственного элемента). И уж тем более нельзя быть уверенным в стабильности коалиции, составленной из шести политических сил, да еще и внефракционных депутатов.
Первый вопрос, который приходит в голову - ждут ли нас новые внеочередные выборы?
Давайте вначале определимся со сроками. Следующие муниципальные выборы пройдут 7 июня 2025 года. По закону, внеочередные выборы назначаются в том случае, если дума перестает функционировать, а до очередных выборов больше девяти месяцев.
В данном случае это значит, что если эта коалиция доживет до 7 сентября 2024 года, то все будет в порядке и выборы в Риге пройдут тогда же, когда и во всех остальных регионах Латвии. Что, конечно, упростит жизнь ЦИК и всем причастным.
С одной стороны, до этой даты больше года. Срок приличный, второе правительство Кариньша, например, столько не просуществовало.
С другой - все же один кризис уже пережит. Может, изначального запала сотрудничества и "дружбы против" хватит до сентября следующего года?
Кроме того, стоит отметить, что новая коалиция явно собиралась по принципу "худой мир лучше доброй ссоры" или в нашем случае - "худая коалиция лучше добрых перевыборов". Поэтому, если главная цель - не допустить перевыборов, то шансы доработать до конца срока повышаются.
План работ
На пресс-конференции, посвященной подписанию меморандума о сотрудничестве новой коалиции Рижской думы, представители всех шести политических сил (или, как они сами себя называют, "коалиция сотрудничества") высказались о своих ожиданиях от работы.
И вот тут красивая картинка сотрудничества несколько стала давать трещину.
Нет, понятное дело, что сложно ожидать идеальной слаженной работы от объединения шести партий с разбросом взглядов от левоцентристских до национал-консервативных, одна из которых еще совсем недавно была нерукопожатной за сотрудничество с "Согласием". Но уж для пресс-конференции могли бы постараться.
А так... Юрис Радзевич ("Честь служить Риге") в качестве приоритетов назвал программу облагораживания дворов, заморозку зарплат депутатов и интеграцию общества.
Лайма Гейкина ("Движение "За!") говорила о молодежи, образовании и культуре. Она даже хочет, чтобы Рига стала "цитаделью современного искусства".
Линда Озола ("Код для Риги"), в свою очередь, считает, что главное - это центристски-консервативные ценности.
А теперь давайте подумаем, как между собой сочетаются интеграция, современное искусство и консервативные ценности? Особенно учитывая, что новый мэр пообещал, что первые результаты работы "коалиции сотрудничества" мы увидим сразу же.
При этом очень важно, кроме того, что было сказано, еще и то, что не было сказано. Ноль слов про дороги (хотя обвинения в коррупции при их ремонте - одна из причин разрыва предыдущей коалиции), ничего не сказано про уборку мусора, про цены на коммунальные услуги, про школы и детские сады (кроме уже упомянутых общих фраз от Гейкиной) или хотя бы общественный транспорт.
В общем, те проблемы, которые актуальны в Риге еще со времен "Согласия" (а вероятно, и до них), депутаты столичной думы аккуратно обошли. Видимо, не рассчитывая на быстрые успехи в этих областях.
Сразу мысль - как народ?
Зато очень много слов было сказано о рижанах. Новоизбранный мэр Кирсис уверен, что простые горожане устали от склок в думе. Именно заботой о жителях столицы объяснила Гейкина тот факт, что "Движение "За!" отделилось от "Прогрессивных" и перестало поддерживать Мартиньша Стакиса. Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) считает, что выгодоприобретателями от работы новой коалиции станут именно рижане.
Очень порадовала речь Линды Озолы. Она назвала новую коалицию "браком по расчету" и сказала, что такие браки держатся даже крепче обычных, особенно если "расчет хорош". А расчет Озолы, по ее же словам, - работа в интересах рижан. И сразу же она напоминает, что будет продолжать отстаивать центристски-консервативные ценности.
Хотелось бы напомнить госпоже Озоле, что на внеочередных выборах в Рижскую думу 2020 года за "Консервативных" было отдано всего 6,39% голосов. Добавим еще 9,34% голосов за Нацобъединение - и получим, что всего 15,73% пришедших на выборы поддерживают те самые "центристски-консервативные ценности".
Учитывая, что на выборы пришли всего 40,58% рижан, выходит, что из более 400 тысяч жителей столицы с правом голоса лишь неполные 27 тысяч рижан действительно настолько волнуют "центристски-консервативные ценности", что они готовы были отдать за них голос в 2020 году.
И это я даже не упоминаю тот факт, что, по самым последним опросам, "Код для Риги" не набрал бы и 2,5% голосов, а Нацобъединение еле бы перешагнуло 5-процентный барьер.
В общем, приглашаю госпожу Озолу помедитировать над тем, насколько имплементация этих ценностей соотносится с "интересами рижан". А затем над вопросом о том, а какие они - "интересы рижан"?
К сожалению, надо признать, что деятельность Рижской думы последних лет явно отбила у людей охоту как-то наблюдать за этой политической борьбой. Как написал один мой друг (который вообще-то достаточно политически активен и на выборы ходит регулярно) - "Настолько сложно, что уже пофиг".
Вот эта "коалиция сотрудничества" - она по какому принципу собрана? Общие взгляды? Нет, мы сразу видим, что они абсолютно разные. Может, схожие принципы хозяйственной работы? Тоже вряд ли, по крайней мере об этом нам не сказали.
Нет, судя по всему, это просто все те депутаты, которые не оказались "за красными линиями". Раньше за красными линиями были "Согласие", "Честь служить Риге" и Русский союз Латвии. Теперь "Честь служить Риге" и "Прогрессивные" поменялись местами. На это потребовалось несколько месяцев. Которые назад уже не вернуть.
А Вилниса Кирсиса я искренне поздравляю. Он к мэрству шел как минимум шесть лет. А то и все 12 - если считать с начала его политической деятельности. И вот дошел. В конце концов, он же тоже рижанин. Так что сегодня как минимум один рижанин стал счастливее - и это прямой результат работы "коалиции сотрудничества".
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