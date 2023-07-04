Липину интересно ⟩ Как поссорились Мартиньш Юрисович и Вилнис Вилнисович

Так что, моя ставка - новая коалиция и отсутствие перевыборов. Впрочем, особой уверенности в этом нет, у Рижской думы еще есть время нас удивить.

Есть и третий важный вопрос - как этот конфликт повлияет на государственную политику.

3. Коалиция в Сейме

Пока "Новое Единство" в Рижской думе конфликтует с "Прогрессинвыми" и дружит с Нацобъединением, "Новое Единство" в Сейме поступает ровно наоборот - конфликты с Нацобъединением и попытка протащить "Прогрессивных" в новую коалицию.

Глава правления "Прогрессивных" Каспар Бришкенс и премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Lita Millere/LETA

Что это за раздвоение личности внутри главной партии страны - вопрос отдельной статьи. Главный вопрос сейчас - повлияет ли конфликт внутри Рижской думы на происходящее на государственном уровне.

Парадоксально, но, скорее всего, нет. "Для развития Латвии" и "Движение "За!" в Рижской думе уже рассорились какое-то время назад. Но объединение "Для развития/За!" продолжает работу и не планирует расформировываться.

С другой стороны, Нацобъединение и "Прогрессивные" на государственном уровне конфликуют с выборов в Сейм 2022 года. Но на столичном уровне это стало заметно только сейчас.

Поэтому, судя по всему, политики четко делят государственную и муниципальную истории. Так что переговоры о новой коалиции в Сейме продолжатся в привычном ключе. Разве только, еще меньше шансов на то, что Нацобъединение и "Прогрессивные" смогут работать вместе, а значит "Новому Единству" придется выбирать, с кем оно. Но это уже другая история.

***

Достаточно долгое время политика Латвии и Риги существовала по принципу "Согласие" и его друзья против всех остальных. И это дихотомия позволяла пресловутым "всем остальным" объединяться и работать.

Но вот "Согласие" потеряло свое влияние на столицу, а потом и вовсе не попало в Сейм. И вдруг оказалось, что находящиеся по другую стороны силы кроме этой борьбы особо ничего вместе не держит.

Не буду играться в предсказания, что конфликт в Рижской думе значит для горожан, да и для всей страны. Но очевидно, что латвийская политика находится в поисках нового статуса кво. А нам в этих поисках жить.