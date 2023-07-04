Липину интересно ⟩ Как поссорились Мартиньш Юрисович и Вилнис Вилнисович

Итак, свершилось. Мэр Риги Мартиньш Стакис все-таки объявил о своей отставке, попутно обвинив бывших партнеров по коалиции в работе за его спиной. Но как "коалиция перемен" стала "коалицией пересудов"? Окунемся в мир столичной политики вместе с "Липину интересно".
Ты помнишь, как все начиналось?
Итак, чтобы понять все перипетии, нам нужно несколько откатиться назад. А именно - в август 2020 года, когда и прошли внеочередные выборы в Рижскую думу.
После 10 лет "Согласия" у власти и одного года "безвременья" выборы проходили под негласным девизом "кто угодно, но не Ушаков". Главной задачей было, чтобы "Согласие" и их многолетние партнеры "Честь служить Риге" не набрали бы в сумме большинство (то есть 31 место в думе), а там, мол, договоримся.
И этой задачи добиться удалось. Вот результаты выборов 29 августа 2020 года:
- "Для развития/За!/Прогрессивные" - 18 мест;
- "Согласие" - 12 мест;
- "Новое Единство" - 10 мест;
- Нацобъединение/Латвийское объединение регионов - 7 мест;
- "Честь служить Риге" - 5 мест;
- Русский союз Латвии - 4 места;
- "Консервативные" - 4 места.
Нехитрая математика показывает нам, что у "Согласия", "Честь служить Риге" и Русского союза Латвии (а с ними из коалиционных сил, понятное дело, тоже сотрудничать никто не хотел) в сумме - 23 места. У всех остальных - 37.
В принципе, "Консервативные", математически, коалиции не были нужны. Но так как с ними очень дружило Нацобъединение, да и 37 голосов выглядят более впечатляюще, чем 33 голоса, их тоже оставили у власти. И даже дали пост вице-мэра.
В последующие два года в Рижской думе было несколько скандалов, изменений во фракциях и прочих дискуссий. Сейчас я не хочу на этом концентрироваться, чтобы не уводить рассуждения слишком далеко.
Для этой статьи самое важное - это ссора внутри фракции "Для развития/За!/Прогрессивные". Мартиньш Стакис, хоть и стартовал от всего объединения, был членом партии "Движение "За!". 24 марта 2022 года Стакис вышел из этой партии и, соответственно, из объединения "Для развития/За!" из-за действий тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса.
Официально Стакис так никуда и не перешел, но фактически он присоединился к "За!/Прогрессивным", что подтвердил в том числе и сегодня на пресс-конференции.
На этом конфликты внутри фракции не закончились. В декабре 2022 года три депутата "Для развития Латвии" вышли из объединения и фракции в Рижской думе, заявив, что больше не будут поддерживать мэра Риги Мартиньша Стакиса.
Таким образом, Рижская дума с декабря и до конца председательства Стакиса выглядела так (жирным выделены коалиционные силы):
- "За!/Прогрессивные" - 14 мест;
- "Согласие" - 11 мест;
- "Новое Единство" - 9 мест;
- Нацобъединение/Латвийское объединение регионов - 7 мест;
- "Честь служить Риге" - 5 мест;
- "Код для Риги" (бывшие "Консервативные" с друзьями) - 4 места;
- Русский союз Латвии - 3 места;
- "Для развития Латвии" - 3 места;
- Внефракционные депутаты - 4 места.
Уже знакомая нам нехитрая математика показывает, что в коалиции находятся лишь 34 депутата, причем выход каждой фракции лишает эту коалицию большинства.
Казалось бы, в такой ситуации нужно только крепче сплотиться и держаться друг за друга. Но Рижскую думу вдруг стали сотрясать скандалы.
Каждый пятый, как правило, был у руля
Первый звоночек прозвучал достаточно тихо. Во время Рижского прайда 3 июня 2023 года на думе был поднят флаг ЛГБТ+. Депутаты Нацобъединения и Латвийского объединения регионов (ЛОР) были недовольны. Якобы мэр действовал "самовольно и недемократично, навязывая свою волю большинству без обсуждения в коалиции Рижской думы или совете фракций".
Стакис спорить не стал, признал, что "действовал не коллегиально", надо было свои действия согласовать с остальными депутатами.
Второй звоночек был погромче и касался поездок Стакиса. 7 июня Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило, что проводит ведомственную проверку в связи с поездкой Стакиса в Тампере - чтобы поддержать нашу хоккейную сборную в матче за третье место.
16 июня с заявлением выступило уже Министерство охраны среды и регионального развития - "председатель Рижской думы Мартиньш Стакис не имел права единолично издавать распоряжение о своей командировке в Тампере".
24 июня 2023 года к обвинениям присоединились и рижские депутаты от "Для развития Латвии", бывшие коллеги Стакиса по фракции.
Дело дошло до того, что 29 июня Стакис провел пресс-конференцию, на которой отчитался по своим поездкам и пообещал больше никуда не ездить, пока не будет создано новое четкое регулирование.
Но, пожалуй, самым громким звонком был третий - конфликт в департаменте сообщения Рижской думы. Если вопрос ЛГБТ-флага был, скорее, очередной попыткой Нацобъединения и ЛОР напомнить о своих г̶о̶м̶о̶ф̶о̶б̶н̶ы̶х традиционных взглядах, а о поездках больше возмущались и так оппозиционные "Для развития Латвии", то история вокруг департамента сообщения стала камнем преткновения именно между коалиционными "За!/Прогрессивные" и "Новым Единством".
Опять-таки не буду уходить в детали - это отвлечет нас от темы статьи. Пройдусь базово.
16 июня стало известно, что от должности отстранен и. о. директора департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс. Его обвинили в бесхозяйственном использовании нескольких миллионов евро.
Вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") тогда назвал это отстранение несправедливым и даже вредоносным.
А 28 июня глава фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович заявил, что рижские депутаты от "Нового Единства" Кирсис и Олаф Пулкс угрожают исполнительному директору города Янису Ланге. Пулкс в ответ на это сказал, что у "Прогрессивных" есть проблемы с пониманием открытого и справедливого дисциплинарного процесса.
В общем, конфликт набирал обороты, и в конце концов это вылилось в то, во что вылилось - 3 июля Мартиньш Стакис объявил о том, что уходит с поста председателя Рижской думы. Чтобы не быть голословными, послушаем обе стороны на соответствующих пресс-конференциях.
Вам скажет любой моряк
Первым выступил Стакис. Еще в полседьмого утра он заявил о своем решении уйти в отставку. А в 10:00 началась его пресс-конференция.
Если сократить все сказанное, то Стакис, по сути, обвинил своих партнеров по коалиции в сотрудничестве с "Согласием" и "Честь служить Риге" за его спиной. Один из примеров - создание новой комиссии для расследования возможных нарушений в департаменте сообщения, за что проголосовали коалиционные силы без фракции "За!/Прогрессвиные", но вместе с "Согласием".
Сильно не отставая, в 12:00 ответную пресс-конференцию созвали остальные коалиционные силы. На ней выступал слаженный квартет: вице-мэр Вилнис Кирсис, глава фракции "Нового Единства" Олаф Пулкс, вице-мэр и глава фракции "Код для Риги" Линда Озола, а также вице-мэр и глава фракции Нацобъединение/Латвийское объединение регионов Эдвард Ратниекс.
Такой мощной бандой коалиционные партии минус "За!/Прогрессивные" стали отбивать обвинения Стакиса.
Кирсис прихватил с собой образцы асфальта и целого независимого эксперта, чтобы показать, что строятся дороги в Риге хорошо и никаких хищений там нет.
Пулкс обратил внимание собравшихся на то, что они были избраны жителями города, чтобы работать. А Стакис и "Прогрессивные" показывают нехватку политического опыта (знакомое обвинение - то же самое говорило Нацобъединение, объясняя свое нежелание включать "Прогрессинвых" в коалицию Сейма).
Ратниекс добавил, что это подозрительно - Стакис в своих речах обвиняет все столичные фракции, кроме "Прогрессивных" и Русского союза Латвии. Да и вообще памятник Пушкину убирать не хочет, улицы переименовывать не дает. И напомнил про командировки Стакиса.
Озола же призвала к единению, чтобы столица не досталась "прокремлевским силам".
В целом все достаточно понятно. Мы тут, мол, работать хотим, а Стакис глупостями занимается. В эту стройную картину не очень ложатся намеки Ратниекса на любовь Стакиса к Русскому союзу Латвии. Но, видимо, не мог сдержать представитель Нацобъединения своей фрустрации. Как так - вроде наш, а памятники сносить не хочет.
Красной линией еще прошел пункт о том, что коалиционные силы звали "Прогрессивных" на переговоры, причем сегодня, а они вместо переговоров решили об отставке мэра объявить. Не хотят, в общем, нормально работать, все им скандалы подавай.
В буре лишь крепче руки
Давайте же в самом конце немного порассуждаем о том, чего нам ждать в ближайшем будущем. Я бы выделил три аспекта.
1. Перевыборы
Самый актуальный вопрос - будут ли перевыборы. Тут, на самом деле, предсказывать что-то сложно. На пресс-конференции коалиции без Стакиса неоднократно говорилось, что перевыборы опасны тем, что к власти могут прийти "прокремлевские партии".
И, хотя имена никто не называл, можно предположить, что имеются в виду, в том числе и "Стабильности!" Росликова, и "Латвия на первом месте" Шлесерса.
Напомню, что в 2020-м году, на внеочередных выборах в Рижскую думу, Росликов (которая тогда представлял силу "Альтернатива") набрал немногим больше 3% голосов, а Шлесерс, вообще, еще не вернулся в политику.
Сейчас же популярность этих политиков сильно выросла, а популярность Нацобъединения и, особенно, "Консервативных" упала. Так что страхи рижской коалиции потерять власть сложно назвать необоснованными.
И хватит любых пяти депутатов от "За!/Прогрессивных", чтобы, как и три года назад, не собрать кворум на нескольких подряд заседаниях, и автоматически запустить процесс перевыборов.
Захочет ли эта фракция настолько далеко зайти - вопрос пока открытый.
2. Новая коалиция в столице
Возможна и другая ситуация, при которой создается новая коалиция, без "За!/Прогрессивных". Итак, что у нас есть сейчас.
Новое Единство (9 мест) + Нацобъединение/ЛОР (7 мест) + Код для Риги (4 места) = 20 мест.
На пресс-конференции Ратниекс сказал, что не готов сотрудничать с "Согласием" или Русским союзом Латвии. Но про "Честь служить Риге" промолчал - вот и еще пять мест.
Добавляем "Для развития Латвии" - 3 места, и вот уже у новой потенциальной коалиции 28 мест. Осталось уговорить парочку внефракционных депутатов (один из которых - Каспарс Спунде - собственно и ушел из-за конфликтов со Стакисом) или представителей фракции "За!/Прогрессивные" - и новая коалиция готова.
Она, конечно, не отличается особой устойчивостью, но и продержаться ей нужно всего год. Потому что следующие муниципальные выборы пройдут летом 2025 года, а по закону, если очередной кризис случится меньше, чем за год до них, то временно столицей будут управлять администраторы, присланные Министерством охраны среды и регионального развития.
Так что, моя ставка - новая коалиция и отсутствие перевыборов. Впрочем, особой уверенности в этом нет, у Рижской думы еще есть время нас удивить.
Есть и третий важный вопрос - как этот конфликт повлияет на государственную политику.
3. Коалиция в Сейме
Пока "Новое Единство" в Рижской думе конфликтует с "Прогрессинвыми" и дружит с Нацобъединением, "Новое Единство" в Сейме поступает ровно наоборот - конфликты с Нацобъединением и попытка протащить "Прогрессивных" в новую коалицию.
Что это за раздвоение личности внутри главной партии страны - вопрос отдельной статьи. Главный вопрос сейчас - повлияет ли конфликт внутри Рижской думы на происходящее на государственном уровне.
Парадоксально, но, скорее всего, нет. "Для развития Латвии" и "Движение "За!" в Рижской думе уже рассорились какое-то время назад. Но объединение "Для развития/За!" продолжает работу и не планирует расформировываться.
С другой стороны, Нацобъединение и "Прогрессивные" на государственном уровне конфликуют с выборов в Сейм 2022 года. Но на столичном уровне это стало заметно только сейчас.
Поэтому, судя по всему, политики четко делят государственную и муниципальную истории. Так что переговоры о новой коалиции в Сейме продолжатся в привычном ключе. Разве только, еще меньше шансов на то, что Нацобъединение и "Прогрессивные" смогут работать вместе, а значит "Новому Единству" придется выбирать, с кем оно. Но это уже другая история.
***
Достаточно долгое время политика Латвии и Риги существовала по принципу "Согласие" и его друзья против всех остальных. И это дихотомия позволяла пресловутым "всем остальным" объединяться и работать.
Но вот "Согласие" потеряло свое влияние на столицу, а потом и вовсе не попало в Сейм. И вдруг оказалось, что находящиеся по другую стороны силы кроме этой борьбы особо ничего вместе не держит.
Не буду играться в предсказания, что конфликт в Рижской думе значит для горожан, да и для всей страны. Но очевидно, что латвийская политика находится в поисках нового статуса кво. А нам в этих поисках жить.
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