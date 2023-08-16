Кариньш оценил кандидатуру Силини на пост премьер-министра

При таком развитии событий Силиня сможет быстро продвинуться в своей деятельности, и политик может рассчитывать на "мою полную и безраздельную поддержку", подчеркнул Кариньш.

Как сообщалось, сегодня, 16 августа, на общем собрании "Нового Единства" и на заседании думы "Единства" принято решение выдвинуть министра благосостояния Эвику Силиню кандидатом на должность премьер-министра.

Ранее кандидатуру Силини на пост премьер-министра поддержала и парламентская фракция "Нового Единства".

Силиня избрана депутатом 14-го Сейма по списку "Единства". В Видземском избирательном округе Силиня заняла третье место, получив 4509 плюсов и 2154 вычеркивания.

Кандидат на пост премьер-министра от "Нового Единства" родилась в 1975 году. Училась в Латвийском университете, получив степень бакалавра права и квалификацию юриста, а также в Рижской юридической высшей школе, получив степень магистра социальных наук в области права, международного права и европейского права.

Силиня была индивидуально практикующим присяжным адвокатом, а также учредителем издательства "Tēva mantojums".