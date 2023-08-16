Добмрава: есть возможность сохранить коалицию из трех партий

Если президент Эдгар Ринкевич решит выдвинуть на пост премьер-министра кандидата от "Нового Единства" Эвику Силиню, теоретически есть возможность сохранить существующую трехпартийную коалицию, заявил представитель Национального объединения Янис Домбрава.
Если такую коалицию сохранить не удастся, правительство, скорее всего, будет сформировано другой коалицией из трех партий - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".
С другой стороны, политик считает маловероятной коалицию из четырех-пяти партий, поскольку, по его мнению, нет никаких признаков того, что такая коалиция возможна.
Также Домбрава назвал особой ситуацией действия "Нового Единства", выдвинувшего нового кандидата на пост премьер-министра в момент, когда предыдущее правительство официально еще не ушло в отставку.
На вопрос, как он оценивает Силиню как потенциального кандидата на пост премьер-министра, Домбрава сказал, что ему сложно об этом судить, хотя сотрудничество с Силиней было еще со времен МВД и были вопросы, где позиции совпадали, а по другим вопросам, например, связанным с миграцией, позиции разнились.
Домбрава не стал прогнозировать, выдвинет ли Ринкевич Силиню для формирования нового правительства, так как переговоры партий как с президентом, так и между собой только начнутся на следующей неделе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!