Добмрава: есть возможность сохранить коалицию из трех партий

Если такую коалицию сохранить не удастся, правительство, скорее всего, будет сформировано другой коалицией из трех партий - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

С другой стороны, политик считает маловероятной коалицию из четырех-пяти партий, поскольку, по его мнению, нет никаких признаков того, что такая коалиция возможна.

Также Домбрава назвал особой ситуацией действия "Нового Единства", выдвинувшего нового кандидата на пост премьер-министра в момент, когда предыдущее правительство официально еще не ушло в отставку.

На вопрос, как он оценивает Силиню как потенциального кандидата на пост премьер-министра, Домбрава сказал, что ему сложно об этом судить, хотя сотрудничество с Силиней было еще со времен МВД и были вопросы, где позиции совпадали, а по другим вопросам, например, связанным с миграцией, позиции разнились.

Домбрава не стал прогнозировать, выдвинет ли Ринкевич Силиню для формирования нового правительства, так как переговоры партий как с президентом, так и между собой только начнутся на следующей неделе.