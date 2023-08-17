Рижский зоопарк приглашает на "Ужин с летучей мышью"

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Задания на тропе активности помогут гостям зоопарка познакомиться со всеми 16 видами летучих мышей, обитающих в Латвии, в игре на память, сравнить свою руку с крылом летучей мыши и узнать об их месте в пищевой цепочке. Некоторые из заданий будут связаны с насекомыми, которыми питаются все летучие мыши Латвии - вы даже сможете заглянуть в глаза некоторым из них! В заключение гостей попросят пообещать сделать доброе дело, ведь, оказывается, каждый из нас может помочь летучим мышам, сообщают представители зоопарка.

"Для особо смелых мы предложим "дорожную карту" - выполняя задания и собирая марки, можно получить браслет фаната Riga ZOO".

В дни проведения мероприятия с 18:00 будут действовать специальные цены на билеты - 8 евро для взрослого, 5 евро для ребенка - и скидки для других категорий посетителей. Билеты и вход в зоопарк будут доступны до 20:30, а прогулка - до 22:00.

Это уникальная возможность прогуляться по зоопарку летним вечером, наслаждаясь особой атмосферой, которая царит только там!

До 21:30 будут открыты и внутренние выставки: "Тропический дом", "Террариум", "Дом фламинго" и "Латвийский дом рептилий и амфибий".

В "Тропическом доме" вы сможете увидеть себскую летучую мышь из Рижского зоопарка. Эти животные, в отличие от всех видов летучих мышей, обитающих в Латвии, питаются фруктами. Фруктовые летучие мыши - отличные рассеиватели семян, в их меню входит около 50 видов фруктов, в том числе бананы, дикий инжир и различные плоды семейства перечных. В сезоны, когда фруктов мало, в рацион фруктовых летучих мышей входят также нектар, пыльца и насекомые.