В августе фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala будет показан по ТВ

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala объявил о датах телетрансляции в Латвии, а также напомнил о сборе пожертвований украинским детям.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala завершил свою яркую программу, порадовав как зрителей, так и участников незабываемым музыкальным праздником. За четырехдневную программу фестиваля более 25 артистов подарили публике эмоциональные и яркие выступления. Именно благодаря дружественной атмосфере в зале и за кулисами, где артисты из множества стран относились друг к другу с особой поддержкой, фестиваль подтвердил статус важного культурного события.
Элита Милграве, продюсер мероприятия, выразила свою благодарность зрителям: "Отвечая на ожидания публики, мы рады анонсировать трансляцию фестиваля в Латвии на канале TV3 с 24 по 26 августа.
Время трансляций: 24.08 - в 22:00, 25.08 - в 21:50, 26.08 - в 22:25.
Даты выбраны неслучайно - 24 августа отмечается День независимости Украины, что придает особое значение данной трансляции. Спешу напомнить, что во время трансляций будет доступен телефон для пожертвований ziedot.lv - 9000 6861 (стоимость звонка - 4,27 евро). Также мы предоставляем возможность поддержать нашу инициативу, сделав перечисление через сайт ziedot.lv уже сейчас. Все собранные средства будут направлены на поддержку украинских детей: организацию психоэмоциональных лагерей в Латвии и помощь детям-беженцам. Первая группа детей прибыла в Латвию, и мы уже готовим следующую".
Мария Максакова, украинская оперная певица, выразила благодарность Лайме Вайкуле: "Я очень благодарна божественной Лайме за приглашение стать частью этого великолепного фестиваля. Благодаря возможности жертвовать по QR-коду во время фестиваля зрители могли быстро поддержать детей из Украины. Это была невероятная поддержка во время грандиозного мероприятия, и я надеюсь, что вы насладитесь просмотром записи и также будете жертвовать!".
Laima Rendezvous Jūrmala по праву считается международным, собирая артистов из разных стран. В этом году, желая усилить свое международное присутствие, фестиваль сотрудничает с рядом зарубежных телеканалов в таких странах, как Украина, Израиль, Армения, Грузия, Финляндия, Литва, Эстония и другие, где фестиваль будет транслироваться в течение года.
"В сердце фестиваля этого года - пронзительное послание о продолжающейся войне в Украине. Мы стремимся, чтобы максимальное количество людей по всему миру услышали и поддержали это послание. Напомню, что среди поддержавших нас - Боно из U2, Diplo, американская рок-группа Queens of the Stone Age и британская рок-группа Arctic Monkeys. Важно помнить, что война продолжается и нужно помогать", - сказала муза фестиваля Лайма Вайкуле, призывая делать пожертвования.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala благодарит каждого артиста, партнера и, конечно, зрителя за участие в создании этого неповторимого музыкального события и приглашает всех насладиться предстоящими трансляциями и проявить солидарность, поддержав благотворительную акцию.
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