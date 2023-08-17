В августе фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala будет показан по ТВ

Мария Максакова, украинская оперная певица, выразила благодарность Лайме Вайкуле: "Я очень благодарна божественной Лайме за приглашение стать частью этого великолепного фестиваля. Благодаря возможности жертвовать по QR-коду во время фестиваля зрители могли быстро поддержать детей из Украины. Это была невероятная поддержка во время грандиозного мероприятия, и я надеюсь, что вы насладитесь просмотром записи и также будете жертвовать!".

Laima Rendezvous Jūrmala по праву считается международным, собирая артистов из разных стран. В этом году, желая усилить свое международное присутствие, фестиваль сотрудничает с рядом зарубежных телеканалов в таких странах, как Украина, Израиль, Армения, Грузия, Финляндия, Литва, Эстония и другие, где фестиваль будет транслироваться в течение года.

"В сердце фестиваля этого года - пронзительное послание о продолжающейся войне в Украине. Мы стремимся, чтобы максимальное количество людей по всему миру услышали и поддержали это послание. Напомню, что среди поддержавших нас - Боно из U2, Diplo, американская рок-группа Queens of the Stone Age и британская рок-группа Arctic Monkeys. Важно помнить, что война продолжается и нужно помогать", - сказала муза фестиваля Лайма Вайкуле, призывая делать пожертвования.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala благодарит каждого артиста, партнера и, конечно, зрителя за участие в создании этого неповторимого музыкального события и приглашает всех насладиться предстоящими трансляциями и проявить солидарность, поддержав благотворительную акцию.

Фото: Пресс-фото