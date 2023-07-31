Фото ⟩ Зал был наполнен до отказа! Настоящим триумфом закончился музыкальный марафон Лаймы Вайкуле

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Галерея: Lаima Rendezvous Jūrmala завершился волшебным фейерверком эмоций

Зал был наполнен до отказа. Люди собрались со всей Латвии и зарубежья, чтобы насладиться выступлениями артистов из разных уголков мира и на одной сцене. Среди гостей мероприятия также были приглашенные Лаймой Вайкуле украинские военные, которые сейчас проходят реабилитацию в центре VAIVARI. Муза фестиваля подарила каждому из них собственноручно подписанную открытку с пожеланием.

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Среди выступавших на сцене были звезды мирового уровня, включая победителя Евровидения 2017 года из Португалии Сальвадора Собрала, музу фестиваля Лайму Вайкуле, чарующую Веру Брежневу, авторитетного Андрея Макаревича, неподражаемую Нино Катамадзе, оперную диву Инесса Галанте и многих других.

Публика не только слушала, но и активно участвовала в шоу, напевая вместе с исполнителями свои любимые песни. Такой восторг и атмосфера солидарности делают мероприятие особенно ярким.

Фото: Пресс-фото/Ритварс Станкевичс

Напоминаем, что этот год Laima Rendezvous Jūrmala был посвящен поддержке Украины. На портале ziedot.lv был открыт благотворительный номер, и за 4 дня фестиваля собрано 3629 евро. Номер остается открытым, и у вас все еще есть возможность направить свою поддержку детям, пострадавшим от войны. Собранные средства помогут привезти в Латвию 20 детей из Украины на отдых в лагерь.

"Фестиваль выражает огромную благодарность нашим партнерам и спонсорам - Юрмальской думе, генеральному авто партнеру LEXUS Airport Rīga, Venden, Eveko, Una style, radio Skonto, radio SWH, relax FM, L’officiel, Titanium, Rīgas viļņi, и главному медиа партнеру порталу TVNET за их непоколебимую поддержку и участие в создании фестиваля. Их содействие сделало это мероприятие возможным.

Искренние поздравления всем участникам, а также благодарность артистам и зрителям. Вместе мы создали незабываемые моменты, которые останутся в в памяти надолго", - говорится в официальном релизе организаторов фестиваля.