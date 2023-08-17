Виторган посетил игру сборной Латвии по баскетболу

16 августа сборная Латвии по баскетболу встречалась со сборной Финляндии в последнем проверочном матче. Наши спортсмены выиграли со счетом 94:57 (16:20, 23:12, 25:8, 30:17).

Максим Виторган разместил в Instagram-сторис момент, когда исполняется гимн Латвии. "Поют гимн. Сдержанно. Красиво. Ну под конец почти +40 очков финнам привезли", - написал он.

Напомним, самую результативную игру в своей карьере за сборную Латвии провел Роланд Шмитс, набрав 21 очко, у Андрея Гражулиса 15 очков, 10 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота, а Давис Бертанс добавил 11 очков. Вне состава команды остались Янис Тимма, Том Лейманис и Марцис Штейнбергс, но в число 13 игроков включен Давис Бертанс.

Вчера вечером Кристап Порзиньгис сообщил в Twitter, что после нескольких недель восстановительного процесса и повторного обследования травма стопы все еще не позволяет ему находиться на площадке в полной готовности.

Фото: Кадр из сторис https://www.instagram.com/mvitorgan/

Ранее Максим Виторган посетил концерт Земфиры на Андрейсале. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях.