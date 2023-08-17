Россия может остаться без международных авиарейсов после отключения от "авиационного SWIFT"

Российские и зарубежные авиаперевозчики уже этой осенью могут столкнуться с большими проблемами с осуществлением рейсов между Россией и другими странами.
Проблемы могут возникнуть в случае, если Россия будет отключена от телекоммуникационных каналов, принадлежащих поставщикам услуг глобальной гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA).
Как изданию РБК рассказали три источника в российских и зарубежных авиакомпаниях, SITA можно считать авиационным аналогом межбанковской системы SWIFT. Она - самая распространенная в мировой гражданской авиации и позволяет обмениваться информацией между авикомпаниями и аэропортами. Систему используют более 2500 клиентов в 200 странах, технологии SITA испольщуются на 90% международных рейсов.
"После отключения России от SITA в конце сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать чрезвычайно важную информацию о рейсах, пассажирах и другие данные в аэропорты", - пояснил один из источников.
Зарубежные перевозчики, в свою очередь, останутся без привычного канала обмена данными с российскими аэропортами. "Проблема есть, она большая, и ей определенно нужно решение", - указал источник в зарубежной авиакомпании.
В свою очередь Министерство транспорта РФ указывает, что знает о проблеме и готовится организовать альтернативные каналы связи между Россией и международными сетями гражданской авиации.
Указывается, что компания SITA решила остановить свою деятельность в России из-за войны в Украине. Большая часть услуг SITA была отключена еще в течение 2022 года.
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Пулково, Казани и холдинг "Региональных аэропортов" (который управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре и других городах) сообщили о готовности работать со всеми авиакомпаниями и ввести альтернативные каналы связи.
Российские авиакомпании постепенно приспосабливаются к новым каналам связи, но зарубежным аэропортам и перевозчикам придется приспосабливаться к альтернативным российским технологиям, указал глава "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Есть и направления, на которых нужно особое внимание. Например, речь идет о Китае.
"Если проблемам, возникших с оборотом информации между российскими авиакомпаниями и китайскими пограничными структурами еще можно найти какое-то решение, то как решить проблему отсутствия единой системы передачи информации, не ясно, потому что у Китая в связи с этим понимания нет", - указал источник.
Министерство транспорта обещает решить все неясные вопросы с Китаем "во время одной встречи" с представителями авиационной сферы Китая.
"Во многие странах решения SITA - не единственные. В любом случае - обмен информацией между аэропортами и самолетами необходимо обеспечить при помощи альтернативных способов", - сказал глава системы резервации билетов ОРС Александр Сизинцев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!