Россия может остаться без международных авиарейсов после отключения от "авиационного SWIFT"

Указывается, что компания SITA решила остановить свою деятельность в России из-за войны в Украине. Большая часть услуг SITA была отключена еще в течение 2022 года.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Пулково, Казани и холдинг "Региональных аэропортов" (который управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре и других городах) сообщили о готовности работать со всеми авиакомпаниями и ввести альтернативные каналы связи.

Российские авиакомпании постепенно приспосабливаются к новым каналам связи, но зарубежным аэропортам и перевозчикам придется приспосабливаться к альтернативным российским технологиям, указал глава "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Есть и направления, на которых нужно особое внимание. Например, речь идет о Китае.

"Если проблемам, возникших с оборотом информации между российскими авиакомпаниями и китайскими пограничными структурами еще можно найти какое-то решение, то как решить проблему отсутствия единой системы передачи информации, не ясно, потому что у Китая в связи с этим понимания нет", - указал источник.

Министерство транспорта обещает решить все неясные вопросы с Китаем "во время одной встречи" с представителями авиационной сферы Китая.

"Во многие странах решения SITA - не единственные. В любом случае - обмен информацией между аэропортами и самолетами необходимо обеспечить при помощи альтернативных способов", - сказал глава системы резервации билетов ОРС Александр Сизинцев.