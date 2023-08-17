Вильнюсский университет уволил профессора из России, отрицавшего оккупацию стран Балтии

Вильнюсский университет (ВУ) расторг договор с профессором из России Андреем Десницким, который отрицал оккупацию стран Балтии, сообщила в четверг литовская радиостанция Lietuvos radijas.
"Информирую, что с августа трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут", - подтвердил радиостанции Lietuvos radijas декан филологического факультета ВУ профессор Миндаугас Кветкаускас.
По сообщению радиостанции Lietuvos radijas, А. Десницкий, работающий научным сотрудником и лектором в ВУ с осени прошлого года, ранее жил в Москве и писал публикации, в которых отрицал оккупацию Литвы и еще двух балтийских стран.
В публикациях для российской аудитории он утверждал, что Сталин не оккупировал эти страны, а только настойчиво требовал присоединения их к Советскому Союзу.
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