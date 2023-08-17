Вильнюсский университет уволил профессора из России, отрицавшего оккупацию стран Балтии

"Информирую, что с августа трудовой договор с Андреем Десницким будет расторгнут", - подтвердил радиостанции Lietuvos radijas декан филологического факультета ВУ профессор Миндаугас Кветкаускас.

По сообщению радиостанции Lietuvos radijas, А. Десницкий, работающий научным сотрудником и лектором в ВУ с осени прошлого года, ранее жил в Москве и писал публикации, в которых отрицал оккупацию Литвы и еще двух балтийских стран.

В публикациях для российской аудитории он утверждал, что Сталин не оккупировал эти страны, а только настойчиво требовал присоединения их к Советскому Союзу.