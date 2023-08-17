В Лиепае 12 учителей ушли с работы из-за недостаточного знания латышского языка

В некоторых ранее билингвальных школах Лиепаи восемь учителей уволились, не пройдя проверку на знание государственного языка, еще четверо были уволены из-за недостаточного знания латышского, а шесть педагогов, не владеющих госязыком, находятся на больничных, сообщает LSM.lv.
Учителей не хватает, особенно по естественным наукам, но руководство школы не видит причин для беспокойства.
Анна Барченкова уже 25 лет преподает естественные науки в Лиепайской 3-й основной школе и успешно сдала экзамен по госязыку. До сих пор уроки в школе велись на двух языках - латышском и русском. Учитель признает, что теперь процесс обучения будет медленнее, потому что объяснение предмета на латышском языке займет больше времени.
"Я не знаю, насколько готовы будут дети. У нас есть материалы на латышском языке. У нас есть книги, рабочие тетради, листы, все есть. Я надеюсь, что будет хорошо, что дети готовы. У детей разный уровень знаний", - сказала Барченкова.
В Лиепайской 3-й основной школе уже три года учатся как представители национальных меньшинств, так и латышские дети, поэтому русскоязычные учителя уже имеют опыт преподавания на латышском языке. Однако четверо учителей не прошли проверку на знание государственного языка и уволились, еще двое были отстранены от работы, а одному удалось сдать экзамен по языку со второго раза.
"Сейчас мы наняли новых педагогов, которые намного лучше знают государственный язык, но вакансии еще есть", - отметила директор школы Галина Скоробогатова.
В Лиепайской 7-й средней школе четыре учителя уволились не только из-за недостаточного знания госязыка, но и из-за пенсионного возраста и других обстоятельств.
Правда, директор школы Павел Юрс заверил, что недостатка в учителях пока нет и все места заняты.
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