В Лиепае 12 учителей ушли с работы из-за недостаточного знания латышского языка

Учителей не хватает, особенно по естественным наукам, но руководство школы не видит причин для беспокойства.

Анна Барченкова уже 25 лет преподает естественные науки в Лиепайской 3-й основной школе и успешно сдала экзамен по госязыку. До сих пор уроки в школе велись на двух языках - латышском и русском. Учитель признает, что теперь процесс обучения будет медленнее, потому что объяснение предмета на латышском языке займет больше времени.

"Я не знаю, насколько готовы будут дети. У нас есть материалы на латышском языке. У нас есть книги, рабочие тетради, листы, все есть. Я надеюсь, что будет хорошо, что дети готовы. У детей разный уровень знаний", - сказала Барченкова.

В Лиепайской 3-й основной школе уже три года учатся как представители национальных меньшинств, так и латышские дети, поэтому русскоязычные учителя уже имеют опыт преподавания на латышском языке. Однако четверо учителей не прошли проверку на знание государственного языка и уволились, еще двое были отстранены от работы, а одному удалось сдать экзамен по языку со второго раза.

"Сейчас мы наняли новых педагогов, которые намного лучше знают государственный язык, но вакансии еще есть", - отметила директор школы Галина Скоробогатова.

В Лиепайской 7-й средней школе четыре учителя уволились не только из-за недостаточного знания госязыка, но и из-за пенсионного возраста и других обстоятельств.

Правда, директор школы Павел Юрс заверил, что недостатка в учителях пока нет и все места заняты.