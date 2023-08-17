Премьеры стран Балтии присоединились к декларации G7 о поддержке Украины

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии Ингрида Шимоните, Кришьянис Кариньш и Кая Каллас присоединились к декларации "большой семерки" (G7) о поддержке Украины.
В заявлении премьер-министров стран Балтии отмечается, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежные средства сдерживания, необходимые для предотвращения агрессии со стороны экспансионистской России в будущем.
В заявлении главы правительств стран Балтии выражают решительную поддержку и солидарность с народом и правительством Украины в отстаивании свободы, независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны.
"Мы признаем, что мужественная борьба Украины способствует сохранению евроатлантической безопасности и основанного на правилах международного порядка", - отмечают премьеры.
Премьер-министры стран Балтии также заявляют, что поддерживают Украину с первого дня войны, развязанной Россией, и обязуются поддерживать ее до победы, внося свой вклад в международные усилия по защите ее независимости, суверенитета, безопасности, демократии и процветания.
В заявлении также отмечается, что на саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились с тем, что будущее Украины - в альянсе, и страны Балтии будут и впредь поддерживать это стремление.
"Членство Украины в НАТО также значительно укрепит евроатлантическую безопасность и стабильность. (...) Украина показала, что готова отстаивать наши общие принципы демократии, личной свободы и верховенства закона, а также вносить вклад в безопасность Североатлантического региона", - подчеркивают премьер-министры.
Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии также пообещали сотрудничать с Украиной в ее усилиях по вступлению в Европейский союз и рассчитывают на начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году.
Латвия объявила о своем присоединении к декларации G7 неделю назад отдельно от своих соседей. Шимоните тогда сказала, что страны Балтии рассматривали возможность сделать это вместе, но в ходе переговоров "латвийское правительство по известным ему причинам решило поторопиться".
На саммите НАТО в прошлом месяце страны "большой семерки" обязались оказать долгосрочную военную поддержку Украине, чтобы помочь ей в борьбе с вторгшимися российскими войсками и предотвратить повторение войны в любом виде.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал это заявление значительной победой в сфере безопасности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!