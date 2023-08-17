Премьеры стран Балтии присоединились к декларации G7 о поддержке Украины

В заявлении премьер-министров стран Балтии отмечается, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежные средства сдерживания, необходимые для предотвращения агрессии со стороны экспансионистской России в будущем.

В заявлении главы правительств стран Балтии выражают решительную поддержку и солидарность с народом и правительством Украины в отстаивании свободы, независимости, суверенитета и территориальной целостности этой страны.

"Мы признаем, что мужественная борьба Украины способствует сохранению евроатлантической безопасности и основанного на правилах международного порядка", - отмечают премьеры.

Премьер-министры стран Балтии также заявляют, что поддерживают Украину с первого дня войны, развязанной Россией, и обязуются поддерживать ее до победы, внося свой вклад в международные усилия по защите ее независимости, суверенитета, безопасности, демократии и процветания.

В заявлении также отмечается, что на саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились с тем, что будущее Украины - в альянсе, и страны Балтии будут и впредь поддерживать это стремление.