Орбакайте покинула РФ, а у Седоковой проблемы с алкоголем?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Кристина Орбакайте покинула РФ?

Уже не первый раз в российских СМИ появляются слухи о том, что Кристина Орбакайте якобы давно покинула Россию, чтобы посетить всех своих близких. Напомним, ее супруг и дети находятся в США, поэтому частые поездки туда просто необходимы. Ее мама Алла Пугачева периодически кочует с Израиля в Латвию. Говорят, что Кристина приехала и в Латвию.

Часть поклонников считает, что Орбакайте уехала к близким, а часть говорит, что это произошло после того, как она выступила с Игорем Николаевым на телеканале "Россия 1" в желто-синих нарядах, вызвав у россиян ассоциацию с украинским флагом.

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте Фото: Кадр из видео

У Седоковой проблемы с алкоголем?

Супруга латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Анна Седокова недавно выступила в Москве. По словам очевидцев, исполнительница несколько раз теряла равновесие и падала прямо на сцене, пишет Popcake.tv. Говорят, что Анна не могла попасть ни в одну ноту. Весь концерт играли бэки. Ролик, где Седокова не может встать на ноги, моментально разлетелся по Сети.

Ранее певица рассказывала, что упала на лестнице во время подъема на сцену. У нее оказался перелом. Сейчас Анна вернулась в США. Она регулярно рассказывает, как отказалась от алкоголя и похудела. Слухи о падении Седокова никак не комментирует.