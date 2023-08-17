В Вентспилсе агрессивный мужчина гонялся за женщиной и ее сыном

В среду, 16 августа, в Государственную полицию поступила информация о том, что в Вентспилсе неизвестный мужчина преследует женщину и ее сына-подростка, угрожая причинением телесных повреждений. Мужчину задержали и доставили в полицию, против него возбуждено уголовное дело, сообщили порталу Apollo.lv в полиции.
В среду, 16 августа, около 20:20 в полицию поступила информацию о неизвестном мужчине, который бежит за женщиной и ее сыном-подростком по улице Лидотаю в Вентспилсе, угрожая им причинением телесных повреждений.
На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и выяснили, что у женщины возник конфликт с неизвестным мужчиной, в результате чего тот побежал за ней, угрожая причинить травму.
Женщина и ее сын побежали к своей машине, но мужчина поймал ее и ударил женщину ладонью по лицу, после чего та продолжила побег, попутно зовя на помощь.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, получили информацию о внешности мужчины и передали ее сотрудникам городской муниципальной полиции, приступив к совместным розыскным мероприятиям.
Женщина с травмами обратилась в медицинское учреждение.
Мужчина был замечен во дворе одного из домов, после чего сотрудники муниципальной полиции задержали его и передали Госполиции. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на уровне 1,88 промилле.
В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за различные виды уголовных преступлений. Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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