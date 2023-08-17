В Вентспилсе агрессивный мужчина гонялся за женщиной и ее сыном

В среду, 16 августа, около 20:20 в полицию поступила информацию о неизвестном мужчине, который бежит за женщиной и ее сыном-подростком по улице Лидотаю в Вентспилсе, угрожая им причинением телесных повреждений.

На место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и выяснили, что у женщины возник конфликт с неизвестным мужчиной, в результате чего тот побежал за ней, угрожая причинить травму.

Женщина и ее сын побежали к своей машине, но мужчина поймал ее и ударил женщину ладонью по лицу, после чего та продолжила побег, попутно зовя на помощь.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, получили информацию о внешности мужчины и передали ее сотрудникам городской муниципальной полиции, приступив к совместным розыскным мероприятиям.

Женщина с травмами обратилась в медицинское учреждение.

Мужчина был замечен во дворе одного из домов, после чего сотрудники муниципальной полиции задержали его и передали Госполиции. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на уровне 1,88 промилле.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за различные виды уголовных преступлений. Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.