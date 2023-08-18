Ракеты Taurus для Украины: немецкий страх дальностью 500 км

"Что касается дальности, то география Украины не меняется, цели для этой ракеты находятся в Крыму, на юге Украины, мы видим, что Украина делает с оружием из Великобритании и Франции", - добавляет Ланге. По его словам, Taurus нужны, чтобы был запас крылатых ракет. Ограничения возможны, полагает Ланге и напоминает, что такие ограничения есть и у РСЗО HIMARS, которые США передали Украине.

Германия поставляет все больше оружия Украине

В то же время политолог признается, что не понимает причину недоверия Киеву со стороны Берлина. По его словам, Украина "на 100 процентов выполняет все условия и не атакует территорию РФ западным оружием. Я не понимаю, почему в Германии могут считать, что с Taurus это может быть по-другому". Гезине Дорнблют в этой связи отметила важный, по ее мнению, момент: "Даже если Украина атакует цели на территории Российской Федерации, это не противоречит международному праву".

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Ланге уверен, что в итоге Киев получит ракеты Taurus, "но с опозданием", как это уже было с танками Leopard. На этом фоне создается впечатление, что ФРГ помогает "не добровольно или только после больших дискуссий". Политолог убежден, что такое впечатление является неправильным: "В реальности Германия очень много дает (оружия. - Ред.) Украине, которое играет важную роль на поле боя". В четверг, 17 августа, Берлин обновил список поставок Киеву, в числе которых - две пусковые установки современных систем ПВО IRIS-T.