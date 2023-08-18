Турция предостерегла Москву от эскалации напряженности в Черном море после высадки российского десанта на сухогруз «Сукра Окан»

После этого сухогруз проследовал дальше в сторону украинского порта Измаил, через который осуществляется экспорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Тогда же министерство обороны Турции сообщило, что ему известно об инциденте и что Анкара занимается этим вопросом.

В четверг, после того, как турецкое руководство стали критиковать за то, что оно не спешит комментировать инцидент, канцелярия Эрдогана заявила, что формально реагировать на него должна Палау.

«Даже если владелец судна «Сукру Окан» — турецкий гражданин, судно не ходит под турецким флагом», — говорилось в сообщении.

Большинство судов из соображений безопасности давно уже избегает заходить в территориальные воды Украины: они направляются сразу в румынский порт Сулина, расположенный в дельте Дуная, и далее в украинские речные порты, в том числе в Измаил. Поэтому говорить о том, что инцидент с турецким сухогрузом может как-то повлиять на экспорт украинского зерна по морю, специалисты в области морских перевозок считают преждевременным, тем более что после одностороннего разрыва Москвой «зерновой сделки» такой грузопоток практически иссяк в связи с российской блокадой и угрозами расценивать коммерческие суда в Черном море как перевозящие военные грузы для Украины.

Однако, по словам западных аналитиков, инцидент свидетельствует о росте напряженности в Черном море и может привести к вовлечению стран, напрямую не принимающих участие в российско-украинской войне.