8 советов для ускорения обмена веществ

"У женщин гормональные изменения во время менопаузы также влияют на обмен веществ. Организм перестает вырабатывать достаточное количество гормонов - эстрогена и прогестерона, которые способствуют потере мышечной массы, кости становятся более хрупкими, повышается риск развития остеопороза. Хотя с возрастом рекомендуется есть меньше, но даже в этом возрасте женщинам важно употреблять достаточное количество белка (не менее 100-200 г в день), есть бобовые, орехи, а также молочные продукты, помимо этого можно принимать кальций и не забывать о физических нагрузках. Все это в целом укрепит кости, а также пойдет на пользу обменным процессам. Приближаясь к возрасту 40-50 лет, рекомендуется снизить суточную калорийность на 150 ккал, а если не заниматься спортом, то и на 300 ккал. Вы должны следить за размерами порций - рекомендуется съедать за один прием пищи порцию такого размера, которая может поместиться в ладонях обеих рук. Женщинам рекомендуется включать в меню больше продуктов, содержащих фитоэстрогены - тофу, льняное семя, кунжут, соевые бобы, соевое молоко - эти продукты также немного ускорят обмен веществ", - объясняет фармацевт Apotheka Лайла Залите.