Видео ⟩ Из-за непогоды водитель в Риге попал в аварию и разбил свой автомобиль

В среду вечером в Риге на ул. Иерикю произошла серьезная авария - некий водитель, ударившись о столб контактной сети троллейбуса, разбил свою машину. Пока неясно, был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения или у него внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщает передача TV3 Degpunktā.
60-летнего мужчину из дымящегося Volkswagen с огромными усилиями вытащили мотоциклисты.
Видео: Сюжет Degpunktā
По предоставленной полицейскими информации, перед тем как врезаться в столб контактной сети троллейбуса, мужчина вызвал столкновение с другим транспортным средством и, покидая место происшествия, врезался еще в несколько домов.
Свидетели рассказывают, что шум, вызванный аварией, был серьезный, некоторые даже подумали, что идут ремонтные работы.
"Пьяный шофер спал. Он уже успел стать причиной нескольких аварий. Он много куда врезался, когда ехал по улице Иерикю", - рассказывает очевидица произошедшего.
Возле машины была обнаружена разбитая бутылка с алкоголем. Свидетели инцидента решили, что водитель находился в состоянии опьянения. Однако полицейские не подтверждают и не отрицают этого. Другой причиной аварии может быть и ухудшение состояния здоровья водителя под воздействием жаркого времени.
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