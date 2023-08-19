Видео ⟩ Из-за непогоды водитель в Риге попал в аварию и разбил свой автомобиль

60-летнего мужчину из дымящегося Volkswagen с огромными усилиями вытащили мотоциклисты.

Видео: Сюжет Degpunktā

По предоставленной полицейскими информации, перед тем как врезаться в столб контактной сети троллейбуса, мужчина вызвал столкновение с другим транспортным средством и, покидая место происшествия, врезался еще в несколько домов.

Свидетели рассказывают, что шум, вызванный аварией, был серьезный, некоторые даже подумали, что идут ремонтные работы.

"Пьяный шофер спал. Он уже успел стать причиной нескольких аварий. Он много куда врезался, когда ехал по улице Иерикю", - рассказывает очевидица произошедшего.

Возле машины была обнаружена разбитая бутылка с алкоголем. Свидетели инцидента решили, что водитель находился в состоянии опьянения. Однако полицейские не подтверждают и не отрицают этого. Другой причиной аварии может быть и ухудшение состояния здоровья водителя под воздействием жаркого времени.