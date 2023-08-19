Фото ⟩ Несмотря на грозу: на Луцавсале прошло крупнейшее в Балтии шоу дронов

"Большое спасибо нашим партнерам - компаниям Ligth a Sky и SPH Engineering, разработчик шоу дронов, выражает благодарность разработчик шоу дронов, руководитель компании Basemotion Арманд Блумбергс, также благодаря Ригу за предоставленную возможность.

Несмотря на неблагоприятные и меняющиеся погодные условия, в ситуации форс-мажора, шоу дронов было реализовано успешно. Мероприятие на Луцавсале посетило более 3000 зрителей. Шоу также можно было посмотреть с обоих берегов Даугавы и в прямом эфире на Facebook.

Галерея: Шоу дронов на Луцавсале, 18.08.2023 г.

С помощью 500 дронов 10-минутный аудиовизуальный спектакль рассказал историю Риги от прошлого до настоящего, подчеркнув ее непрерывное развитие. Рига - это город, открытый и полный будущих возможностей, и возможность открыть и создать их - в руках каждого рижанина. Сопровождающий сюжет шоу создавался как беседа, в том числе с участием искусственного интеллекта как неотъемлемой части технологического развития.