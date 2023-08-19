Фото ⟩ Несмотря на грозу: на Луцавсале прошло крупнейшее в Балтии шоу дронов

В честь 822-летия Риги, вечером 18 августа, несмотря на грозу и дождь, рижане и гости города собрались на мероприятие на Луцавсале, где в ночном небе Риги можно было наблюдать крупнейшее в странах Балтии шоу дронов и насладиться концертной программой популярных музыкантов, сообщили RUS TVNET в Рижской думе.
"Большое спасибо нашим партнерам - компаниям Ligth a Sky и SPH Engineering, разработчик шоу дронов, выражает благодарность разработчик шоу дронов, руководитель компании Basemotion Арманд Блумбергс, также благодаря Ригу за предоставленную возможность.
Несмотря на неблагоприятные и меняющиеся погодные условия, в ситуации форс-мажора, шоу дронов было реализовано успешно. Мероприятие на Луцавсале посетило более 3000 зрителей. Шоу также можно было посмотреть с обоих берегов Даугавы и в прямом эфире на Facebook.
Галерея: Шоу дронов на Луцавсале, 18.08.2023 г.
С помощью 500 дронов 10-минутный аудиовизуальный спектакль рассказал историю Риги от прошлого до настоящего, подчеркнув ее непрерывное развитие. Рига - это город, открытый и полный будущих возможностей, и возможность открыть и создать их - в руках каждого рижанина. Сопровождающий сюжет шоу создавался как беседа, в том числе с участием искусственного интеллекта как неотъемлемой части технологического развития.
На сцене Луцавсалы посетителей и зрителей прямой трансляции радовали группы Dziļi violets, Pirmais kurss и дуэт Bujāns. В промежутках гостей развлекал ведущий мероприятия Артур Меднис, а играл DJ Магнус Эриньш.
Шоу дронов создано всемирно известной латвийской компанией Basemotion, которая разрабатывала и программировала шоу дронов для таких брендов и мероприятий, как Super Bowl, Grammy Awards, Pepsi, Avatar, Boeing, Porsche, F1 и многих других.
Галерея: Шоу дронов на фоне грозы на Луцавсале, 18.08.2023 г.
Шоу дронов в день рождения Риги было реализовано в сотрудничестве с компанией по производству дронов Light A Sky (Литва), SPH Engineering (Латвия), а также с несколькими партнерами по сотрудничеству из других стран Европы.
Запись мероприятия и видео-отчет о шоу дронов в ближайшее время также будут доступны в социальных сетях и на официальном YouTube-аккаунте столицы Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!