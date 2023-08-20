Глава штаба США о войне в Украине: ни одна из сторон не может добиться победы военным путем

Администрация президента США Джорджа Байдена допускает, что мирные переговоры между Украиной и Россией должны были начаться уже зимой 2022 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на публикацию Politico.
Издание напоминает, что в ноябре 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сильная военная позиция Украины, обусловленная успешным контрнаступлением, и предстоящим зимним сезоном, в течение которого "линия фронта стабилизируется", были хорошими условиями для начала мирных переговоров.
Он также признал, что ни одна из сторон не может добиться окончательной победы военными средствами.
Тогда администрация президента Джо Байдена заверила Украину, что слова Милли не отражают позицию США, и только украинские власти могут принять решение о начале переговоров.
Согласно Politico, теперь администрация Байдена признает, что "Милли, вероятно, был прав". "Возможно, мы упустили возможность настоять на переговорах ранее", - сказал один из собеседников издания. Однако чиновник подчеркнул, что администрация Байдена сомневается, что Москва отнеслась бы к этим переговорам серьезно.
Кроме того, добавил он, американские власти не считают, что летнее контрнаступление Украины было ошибкой. По его словам, США не собираются менять свою позицию и продолжат поддерживать Украину.
В то же время другой чиновник сказал Politico, что администрация все чаще задается вопросом: "Если мы признаем, что не будем делать это [поддерживать Украину] вечно, что мы будем делать?"
В свою очередь, Милли, который ранее предлагал начать переговоры, заявил в интервью газете Washington Post, что Украина может победить, но на это потребуется время:
"Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом "победа". Для Украины это экзистенциальная борьба, борьба за выживание. Для Европы и остального мира это борьба за сохранение международного порядка, существовавшего с момента окончания Второй мировой войны. Если конечной целью является свободная, независимая Украина, то для ее достижения потребуются большие усилия.
Война, что сейчас идет - это долгая, очень сложная война с большим количеством жертв. На достижение этих целей потребуется много-много времени", - сказал Милли, который также признал, что поставленные цели можно достичь мирным путем, но теперь, по его мнению, следует дождаться завершения украинского наступления.
"Мы должны увидеть, чем все это закончится, и тогда мы будем двигаться дальше", - признает он.
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