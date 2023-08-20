Глава штаба США о войне в Украине: ни одна из сторон не может добиться победы военным путем

Издание напоминает, что в ноябре 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что сильная военная позиция Украины, обусловленная успешным контрнаступлением, и предстоящим зимним сезоном, в течение которого "линия фронта стабилизируется", были хорошими условиями для начала мирных переговоров.

Он также признал, что ни одна из сторон не может добиться окончательной победы военными средствами.

Тогда администрация президента Джо Байдена заверила Украину, что слова Милли не отражают позицию США, и только украинские власти могут принять решение о начале переговоров.

Согласно Politico, теперь администрация Байдена признает, что "Милли, вероятно, был прав". "Возможно, мы упустили возможность настоять на переговорах ранее", - сказал один из собеседников издания. Однако чиновник подчеркнул, что администрация Байдена сомневается, что Москва отнеслась бы к этим переговорам серьезно.

Кроме того, добавил он, американские власти не считают, что летнее контрнаступление Украины было ошибкой. По его словам, США не собираются менять свою позицию и продолжат поддерживать Украину.