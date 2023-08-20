Чулпан Хаматова рассказала, что сдала экзамен по латышскому

Билеты на спектакли в октябре и ноябре, а также на все новые постановки будут доступны с 22 августа.

Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

Чулпан Хаматова весной 2022 года перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы "Ногу Свело!" вместе с Артуром Смольяниновым.

В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - "Ночь лицедеев".

Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику и посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.