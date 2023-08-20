Чулпан Хаматова рассказала, что сдала экзамен по латышскому

Переехавшая в Латвию после начала войны в Украине российская актриса Чулпан Хаматова призналась в разговоре с изданием rus.nra.lv, что сдала экзамен на знание латышского языка.
Актриса сказала об этом во время обсуждения грядущего спектакля "Страна глухих" в Новом рижском театре.
"Я хотела весь новый спектакль посвятить изучению преодоления преграды голоса. И изучению латышского языка. Кстати, недавно сдала экзамен на знание латышского языка", - рассказала артистка, которая после переезда в Латвию устроилась в Новый рижский театр.
С какой целью и на каком уровне актриса сдала экзамен, в материале не упоминается.
Как сообщалось, 16 августа на пресс-конференции Новый Рижский театр рассказал о планах на будущий сезон. Чулпан Хаматова вернется в латышской сценической версии фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих". Об этом сообщается на странице театра.
Главную роль в нем сыграла Чулпан Хаматова, ныне актриса Нового Рижского театра. В ролях - Чулпана Хаматова, Каспарс Знотиньш, Лолита Курпниеце, Том Харьо. Премьера состоится в Малом зале 14 ноября 2023 года.
"Страна глухих" - художественный фильм режиссера Валерия Тодоровского. Он был снят по мотивам повести Pенаты Литвинoвой (уехавшей из России после начала войны, осудившей агрессию и проживающей в настоящее время в Париже) "Oбладать и принадлежать".
Билеты на спектакли в октябре и ноябре, а также на все новые постановки будут доступны с 22 августа.
Чулпан Хаматова весной 2022 года перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы "Ногу Свело!" вместе с Артуром Смольяниновым.
В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - "Ночь лицедеев".
Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику и посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.
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