1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

"Э-талоны" или кодовые билеты в рижских автобусах, троллейбусах и трамваях 1 сентября регистрировать не нужно.

Мэр Риги Вилнис Кирсис отмечает, что переход от лета к новому учебному году всегда связан с повышением активности людей, что вызывает и более интенсивное движение и неизбежно создает больше транспортных заторов.

Кирсис предлагает всем в первый день учебного года бесплатно пользоваться общественным транспортом, оставив машину дома.

"Так будет более безопасно, комфортно и быстро", - говорит мэр.

Рижское самоуправление призывает водителей быть особенно внимательными, а также с пониманием относиться к детям, которые вернулись в город после летних каникул и, возможно, успели немного забыть об осторожности на улицах.