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1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным

rus.tvnet.lv/LETA
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Общественный транспорт. Иллюстративное фото.
Общественный транспорт. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Рижское самоуправление приглашает жителей в День знаний, 1 сентября, пользоваться общественным транспортом, поездки в котором в этот день будут бесплатными, сообщила представитель самоуправления Лелде Рудзика.

"Э-талоны" или кодовые билеты в рижских автобусах, троллейбусах и трамваях 1 сентября регистрировать не нужно.

Мэр Риги Вилнис Кирсис отмечает, что переход от лета к новому учебному году всегда связан с повышением активности людей, что вызывает и более интенсивное движение и неизбежно создает больше транспортных заторов.

Кирсис предлагает всем в первый день учебного года бесплатно пользоваться общественным транспортом, оставив машину дома.

"Так будет более безопасно, комфортно и быстро", - говорит мэр.

Рижское самоуправление призывает водителей быть особенно внимательными, а также с пониманием относиться к детям, которые вернулись в город после летних каникул и, возможно, успели немного забыть об осторожности на улицах.

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