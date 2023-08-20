Фото ⟩ Премьер Нидерландов: мы вместе с Данией доставим Украине F-16

Истребители будут доставлены на Украину, как только персонал и инфраструктура будут готовы принять мощные самолеты, произведенные США, объявил Рютте.

Зеленский назвал это сообщение историческим и похвалил Рютте за то, что Нидерланды являются первой страной, которая предложила Украине F-16. Президент Украины сказал, что договорился с Рютте о 42 истребителях, добавив, что это только начало.

Рютте и Зеленский рассматривали два самолета F-16 на военной базе, в Нидерландах, где сегодня приземлился самолет Зеленского.

Рютте отказался открыть, сколько истребителей и когда Нидерланды поставит в Украину, только отметил, что это произойдет как можно скорее.

Zelensky on Dutch F-16 cockpit. pic.twitter.com/ldlMbsymm4 — Clash Report (@clashreport) August 20, 2023

На этой неделе должностное лицо США сообщило, что США подтвердили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет закончено обучение украинских пилотов. Планируется, что обучение украинских пилотов для работы с американскими истребителями F-16 начнется в этом месяце. Должностные лица ранее высказывались о том, что обучение пилотов, скорее всего, продлится от шести до восьми месяцев.