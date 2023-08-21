В популярном сериале "Сиси" снимается и маленькая Лоте из Латвии

Мама Сабине сообщила, что Лоте снялась в семи сериях, снятых в Рундальском дворце и в Литве. Женщина признает, что важным фактором для получения роли стало визуальное сходство Лоте с Доминикой Девенпорт, актрисой, сыгравшей императрицу Австрии Сиси.

Сабине рассказала, что дочь влилась в коллектив и вскоре уже знала по именам всех вовлеченных в съемки актеров. Кроме того, дочь сдружилась с актрисой, которая сыграла приемную дочь Сиси - Марию.

В воспоминаниях остался момент, когда Сабине познакомилась с дублером дочери: "Внезапно Лоте говорит мне: "Мама, вот такая же девочка, как я". Я подумала, что не может быть, но посмотрела - действительно!"

Съемочная группа пояснила, что девочка - дублер Лоте, чтобы заменять ее в моменты, когда съемки продолжаются несколько часов и Лоте устанет.

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