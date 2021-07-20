Рига становится Веной XIX века: в Латвии начались самые грандиозные съемки в истории страны

В Латвии будет сниматься первый сезон художественного фильма. Это история императрицы Австро-Венгрии Елизаветы, которую в детстве, как и сегодня, чаще называли Сиси, а теперь она стала иконой австрийской и австро-венгерской культуры. Съемки в Латвии запланированы с мая по август 2021 года, они пройдут на Рижской киностудии, в Старой Риге, Рундальском замке, Кулдиге, Кримулде и Национальном парке Гауя.

Для съемок Латвийская национальная опера и Дом Рижского латышского общества стали более чем на 600 лет старше, превратившись в дом венгерских королей - Будайскую крепость в Будапеште. Интерьеры легендарного замка Лаксенбург создаются в Большой и Малой гильдиях, а внешний вид будет сниматься в замке Цесвайне. Центр империи династии - замок Хофбург. Его роль исполнит Рундальский замок.

Съемки исторического многосерийного художественного фильма "Сиси" в Старой Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На улицах Старой Риги теперь самая настоящая жизнь Вены XIX века: рынки, гостевые дома, лошади, экипажи и солдаты, проститутки и собаки, пьющие и нищие. Замок Страупе и его окрестности перевоплотились в венгерскую сельскую местность. Самые большие и грандиозные декорации выполнены на Рижской киностудии - там были построены помещения трех разных замков: Хофбург, Лаксенбург и Позенхофен.

Съемки исторического многосерийного художественного фильма "Сиси" в Старой Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Съемки исторического многосерийного художественного фильма "Сиси" в Старой Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Режиссер Свен Бохсе о Латвии говорит так: "Приятно работать в таком фантастическом климате с такими искренними людьми. Успешное сотрудничество латвийских и немецких профессионалов кино позволило проделать очень большой объем работы в невероятном темпе - все необходимое, от платьев до спален, было создано, дабы проект стал явью".