СЗК поддержит Силиню, если будет достигнуто соглашение о задачах

Валайнис также подчеркнул, что СЗК открыт для модели пятипартийной коалиции, но готов работать и в четырех- или трехпартийном правительстве.

Он напомнил, что три политические силы уже ранее дали понять, что готовы к сотрудничеству.

Как сообщалось, "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" в течение всего лета вели переговоры о возможном расширении коалиции и предстоящих задачах.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал президенту прошение об отставке. На этой неделе президент пригласил все представленные в Сейме партии на консультации о новой модели правительства.

Отметим, что президент Эдгар Ринкевич сегодня начал консультации со всеми представленными в Сейме партиями о формировании нового правительства.

Сегодня в 9:30 президент встретился с "Новым Единством", в 10:30 - с Союзом зеленых и крестьян, в 15:00 встретится с "Объединенным списком".

Во вторник, 22 августа, в 10:00 состоится встреча с Национальным объединением, в 11:00 - с "Прогрессивными", в 13:00 - с партией "За стабильность", в 14:00 - с партией "Латвия на первом месте".

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в четверг подал прошение об отставке.