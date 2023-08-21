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"Новое Единство" подтвердило президенту готовность возглавить формирование более широкой коалиции

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rus.tvnet.lv/LETA
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Встреча "Нового Единства" с президентом Эдгаром Ринкевичем
Встреча "Нового Единства" с президентом Эдгаром Ринкевичем Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Представители "Нового Единства" подтвердили свою готовность возглавить консультации по формированию новой, более широкой коалиции, заявила выдвинутая "Новым Единством" кандидат в премьер-министры, министр благосостояния Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Силиня отметила, что на данный момент нет четкого ядра будущего правительства, поэтому "Новое Единство" работает над формированием максимально широкой коалиции. Переговоры ведутся с "Объединенным списком", Союзом зеленых и крестьян, Национальным объединением и "Прогрессивными".

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал президенту прошение об отставке. На этой неделе президент пригласил все представленные в Сейме партии на консультации о новой модели правительства.

Согласно Конституции, правительство формирует кандидат, названный президентом, поэтому Ринкевич пригласил партии на консультации, чтобы узнать их мнение о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, долгосрочных и неотложных задачах, которые предстоит решить правительству.

В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.

Силиня: Нацобъединение должно решить, хочет ли войти в состав более широкой коалиции вместе с "Прогрессивными"

Национальное объединение должно решить, хочет ли войти в состав более широкой коалиции вместе с "Прогрессивными", заявила кандидат "Нового Единства" на пост премьер-министра, министр благосостояния Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Она отметила, что "Новое Единство" работает над созданием как можно более широкой коалиции, поэтому переговоры о формировании правительства ведутся с "Объединенным списком", Союзом зеленых и крестьян, Национальным объединением и "Прогрессивными".

Отвечая на вопрос о сложностях формирования пятипартийной коалиции, Силиня отметила, что пока рано говорить о том, кто может остаться в оппозиции. Это внутренний вопрос самих партий, с кем они готовы работать вместе.

В качестве примера она привела Нацобъединение, которое ранее заявляло, что сомневается в возможности работы в одном правительстве с "Прогрессивными", в свою очередь со стороны "Прогрессивных" Силиня не слышала, чтобы у них были "красные линии" против Нацобъединения.

По словам Силини, Нацобъединение должно само принять решение по этому вопросу, а "Новое Единство" готово работать "и с теми, и с другими".

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