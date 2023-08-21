"Новое Единство" подтвердило президенту готовность возглавить формирование более широкой коалиции

Силиня отметила, что на данный момент нет четкого ядра будущего правительства, поэтому "Новое Единство" работает над формированием максимально широкой коалиции. Переговоры ведутся с "Объединенным списком", Союзом зеленых и крестьян, Национальным объединением и "Прогрессивными".

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал президенту прошение об отставке. На этой неделе президент пригласил все представленные в Сейме партии на консультации о новой модели правительства.

Согласно Конституции, правительство формирует кандидат, названный президентом, поэтому Ринкевич пригласил партии на консультации, чтобы узнать их мнение о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, долгосрочных и неотложных задачах, которые предстоит решить правительству.

В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.

Силиня: Нацобъединение должно решить, хочет ли войти в состав более широкой коалиции вместе с "Прогрессивными"