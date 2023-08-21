Представители "Нового Единства" подтвердили свою готовность возглавить консультации по формированию новой, более широкой коалиции, заявила выдвинутая "Новым Единством" кандидат в премьер-министры, министр благосостояния Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
"Новое Единство" подтвердило президенту готовность возглавить формирование более широкой коалиции
Силиня отметила, что на данный момент нет четкого ядра будущего правительства, поэтому "Новое Единство" работает над формированием максимально широкой коалиции. Переговоры ведутся с "Объединенным списком", Союзом зеленых и крестьян, Национальным объединением и "Прогрессивными".
Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подал президенту прошение об отставке. На этой неделе президент пригласил все представленные в Сейме партии на консультации о новой модели правительства.
Согласно Конституции, правительство формирует кандидат, названный президентом, поэтому Ринкевич пригласил партии на консультации, чтобы узнать их мнение о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра, долгосрочных и неотложных задачах, которые предстоит решить правительству.
В ходе переговоров президент хочет убедиться в том, что выдвинутый им претендент в премьеры сможет заручиться максимально широкой поддержкой в парламенте.
Силиня: Нацобъединение должно решить, хочет ли войти в состав более широкой коалиции вместе с "Прогрессивными"
Национальное объединение должно решить, хочет ли войти в состав более широкой коалиции вместе с "Прогрессивными", заявила кандидат "Нового Единства" на пост премьер-министра, министр благосостояния Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
Она отметила, что "Новое Единство" работает над созданием как можно более широкой коалиции, поэтому переговоры о формировании правительства ведутся с "Объединенным списком", Союзом зеленых и крестьян, Национальным объединением и "Прогрессивными".
Отвечая на вопрос о сложностях формирования пятипартийной коалиции, Силиня отметила, что пока рано говорить о том, кто может остаться в оппозиции. Это внутренний вопрос самих партий, с кем они готовы работать вместе.
В качестве примера она привела Нацобъединение, которое ранее заявляло, что сомневается в возможности работы в одном правительстве с "Прогрессивными", в свою очередь со стороны "Прогрессивных" Силиня не слышала, чтобы у них были "красные линии" против Нацобъединения.
По словам Силини, Нацобъединение должно само принять решение по этому вопросу, а "Новое Единство" готово работать "и с теми, и с другими".
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