Bloomberg: На Центральный банк РФ оказывается давление, чтобы сохранить курс рубля до марта

Если бы не было так называемых выборов, то у Центрального банка РФ была бы возможность без спешки дождаться следующего запланированного заседания правления банка, на котором можно бы было принять решение о дальнейших шагах по стабилизации денежной и кредитной политики. Сейчас же банк сталкивается с открытым давлением со стороны помощников Путина. Они требуют срочно действовать, чтобы Центральный банк стабилизировал курс рубля и предотвратил возможный экономический коллапс.

Правительство Михаила Мишустина также разрабатывает план нового бюджета. Он должен стать "достаточно приятным" для избирателей, чтобы они поверили, что "в государстве нет никаких проблем".

"Внутриполитические потрясения свидетельствуют о том, что потребуются более строгие внутриполитические мероприятия. Если рубль продолжит падать, это повысит инфляцию по меньшей мере на 1-1,5%, однако ценовой пик достигнет России в самый неподходящий момент - как раз за месяц до президентских выборов", - указывает российский экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

За год рубль потерял половину своей стоимости. В середине августа курс рубля стабилизировался на отметке в 100 рублей за один доллар. Именно поэтому Путин провел закрытое собрание с представителями правительства и руководством Центрального банка. На собрании решалось, как стабилизировать курс рубля и получить дополнительные резервы валюты, в том числе и от местных олигархов.