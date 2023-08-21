Британская медсестра, убивавшая младенцев, получила пожизненный приговор без права на помилование

"Люси Летби, никакой приговор не компенсирует той мучительной агонии, которую мы пережили в результате твоих деяний", - сказала до оглашения вердикта мать младенца С (так он фигурирует в материалах дела), убитого медсестрой.

В ожидании приговора адвокаты обнародовали заявление родителей двойняшек - младенцев А и В, первый из которых был убит.

По их словам, второго ребенка спасло лишь то, что после трагической и необъяснимой смерти первого семья настояла, чтобы возле кроватки В постоянно дежурил член семьи.

Утром понедельника судья и все собравшиеся в зале суда заслушали целый ряд свидетельств и признаний родителей детей, ставших жертвами Летби.

Некоторые признаются, что ненависть к медсестре стала для них такой же разрушительной, как и потеря ребенка.

Пожизненное заключение в Британии

В Великобритании пожизненное заключение начали применять с 1983 года. В течение почти 20 лет такой приговор мог выносить только министр внутренних дел страны, но в 2002 году право принимать решение было передано судьям.

Первой женщиной в Британии, получившей пожизненный приговор, в 1990 году стала Майра Хиндли. Она была осуждена за убийство и умерла в заключении в 2022-м.

Две другие - Роуз Уэст и Джоанн Деннехи - по-прежнему отбывают срок.

Уэст приговорили в 1995 году, на ее счету 10 убийств, совершенных вместе с ее мужем Фредом Уэстом.

Деннехи осудили в 2014-м за убийства трех мужчин, тела которых она сбросила в канаву в пригороде Питерборо.

Среди других пожизненно осужденных: