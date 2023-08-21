Студентам могут вернуть скидки на проезд в рижском транспорте

В понедельник, 21 августа, комитет Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта поручил департаменту транспорта подготовить проект поправок к обязательным правилам о возобновлении скидок на одноразовые билеты для студентов и увеличении скидок на студенческие месячные билеты.
В июле депутаты Рижской думы поддержали предложение передать этот вопрос на рассмотрение комитету по делам сообщения и транспорта.
Сегодня комитет заслушал мнения депутатов и ответственных лиц. Как отметил глава комитета Олаф Пулкс, указанный вопрос комитет должен был уже заранее обсудить с представителями студентов.
В настоящее время никакие возможные изменения не могут быть приняты до 1 сентября, поскольку по закону для обсуждения поправок к обязательным правилам требуется не менее двух недель.
Как отметил Пулкс, в этом решении не упомянуты конкретные суммы скидок. Пулкс предложил департаменту организовать встречи с представителями студентов и предприятием Rīgas satiksmе, чтобы как можно скорее предложить поправки к обязательным правилам. В любом случае эти поправки придется снова рассматривать на заседании комитета, а затем на заседании думы.
Как сообщалось ранее, в Рижскую думу поступило коллективное заявление о возобновлении скидок на одноразовые билеты для студентов. В заявлении говорится, что из-за действующей ценовой политики студенты вынуждены покупать месячный проездной за 15 евро, даже если это невыгодно с финансовой точки зрения и общественным транспортом они пользуются редко.
Если раньше студент, который должен ездить в университет два дня в неделю в рамках частичной дистанционной учебы, тратил в месяц на поездки 4,80 евро, то теперь месячный билет стоит 15 евро или 36 евро за такое же количество разовых поездок.
В Латвийском объединении студентов агентству LETA сообщили, что города соседних стран более дружественны к студентам - в Вильнюсе 60-минутная поездка стоит 0,45 евро, а в Таллине транспорт бесплатный для задекларированных жителей или незадекларированных с картой ISIC - 0,75 евро за 60 минут в пути. Это вдвое дешевле, чем в Риге. Поэтому студенты просят возобновить скидки Rīgas satiksme на разовые поездки для студентов.
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