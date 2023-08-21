Студентам могут вернуть скидки на проезд в рижском транспорте

В июле депутаты Рижской думы поддержали предложение передать этот вопрос на рассмотрение комитету по делам сообщения и транспорта.

Сегодня комитет заслушал мнения депутатов и ответственных лиц. Как отметил глава комитета Олаф Пулкс, указанный вопрос комитет должен был уже заранее обсудить с представителями студентов.

В настоящее время никакие возможные изменения не могут быть приняты до 1 сентября, поскольку по закону для обсуждения поправок к обязательным правилам требуется не менее двух недель.

Как отметил Пулкс, в этом решении не упомянуты конкретные суммы скидок. Пулкс предложил департаменту организовать встречи с представителями студентов и предприятием Rīgas satiksmе, чтобы как можно скорее предложить поправки к обязательным правилам. В любом случае эти поправки придется снова рассматривать на заседании комитета, а затем на заседании думы.