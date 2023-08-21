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Посольство США в Беларуси призывает граждан немедленно покинуть страну

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta

Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Беларуси призвало всех граждан США немедленно покинуть территорию Беларуси, сообщается на сайте посольства.

Сообщение появилось после того, как 18 августа появились слухи о возможном закрытии границ Польши, Латвии и Литвы с Беларусью.

Литва уже закрыла два пограничных пункта с Беларусью, а на 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой будет дана оценка ситуации на границе и, возможно, другие пограничные пункты будут также закрыты.

Посольство США сообщает, что Беларусь продолжает поддерживать агрессивную войну России в Украине, а также позволила российским войскам разместить часть армии на территории своей страны, таким образом, граждане США подвергаются повышенному риску политических репрессий.

"Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну.

Следует рассмотреть возможность выезда через оставшиеся [открытыми] пункты пересечения границы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не следует выезжать в Россию или в Украину", - сказано в сообщении.

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