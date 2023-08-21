Посольство США в Беларуси призывает граждан немедленно покинуть страну

Сообщение появилось после того, как 18 августа появились слухи о возможном закрытии границ Польши, Латвии и Литвы с Беларусью.

Литва уже закрыла два пограничных пункта с Беларусью, а на 28 августа в Варшаве запланирована встреча министров внутренних дел стран Балтии и Польши, в ходе которой будет дана оценка ситуации на границе и, возможно, другие пограничные пункты будут также закрыты.

#RussiaUkraineWar: US warns its citizens in #Belarus to leave the country immediatelyhttps://t.co/UJchme8QgI — News9 (@News9Tweets) August 21, 2023

Посольство США сообщает, что Беларусь продолжает поддерживать агрессивную войну России в Украине, а также позволила российским войскам разместить часть армии на территории своей страны, таким образом, граждане США подвергаются повышенному риску политических репрессий.

"Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну.

Следует рассмотреть возможность выезда через оставшиеся [открытыми] пункты пересечения границы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не следует выезжать в Россию или в Украину", - сказано в сообщении.

BREAKING: U.S. citizens in Belarus should immediately leave the country according to the US Embassy in Minsk.



Here is their full statement on why and what actions should be taken:



Why:

The Lithuanian government on August 18 closed two border crossings with Belarus.



Actions… pic.twitter.com/gWDCTYHHyf — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 21, 2023