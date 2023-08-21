Украинский беспилотник нанес удар по российскому аэродрому

В понедельник, 21 августа, в результате атаки беспилотника на аэродром в Калужской области повреждения получил самолет. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "по меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений", – сказал он изданию "Лига".
В свою очередь, губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на территории, где находится аэродром, был сбит беспилотник. По его словам, повреждений в результате нет. В Минобороны России инцидент не комментировали.
Название аэродрома официальные лица не разглашают, но в этом районе есть только один военный аэродром - аэродром "Шайковка".
A drone crashed on the territory of the #Shaykovka airfield in the 🇷🇺 Kaluga region— Еспресо Global (@Espresotveng) August 21, 2023
According to online reports, one aircraft was damaged#drones #RussiaUkraineWar #RussiaIsANaziState #UkraineWillWin #Russia pic.twitter.com/acgDJef19z
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