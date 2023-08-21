Украинский беспилотник нанес удар по российскому аэродрому

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "по меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений", – сказал он изданию "Лига".

В свою очередь, губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что на территории, где находится аэродром, был сбит беспилотник. По его словам, повреждений в результате нет. В Минобороны России инцидент не комментировали.

Название аэродрома официальные лица не разглашают, но в этом районе есть только один военный аэродром - аэродром "Шайковка".