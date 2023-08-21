Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе за два часа подожгли шесть мусорных контейнеров

Вечером в субботу, 19 августа, по Зиепниеккалнсу ходил поджигатель, который поджег несколько мусорных контейнеров, сообщает программа Degpunktā.
За два часа было зарегистрировано шесть мест возгорания - на улицах Озолциема, Валдекю, Ливциема, Эбельмуйжа, Сергея Эйзенштейна и Дижозолу.
Своей целью поджигатель выбрал мусорные контейнеры многоквартирных домов.
У местных жителей есть несколько версий относительно того, кто виноват в массовом поджоге, но в настоящее время Государственная полиция расследует инцидент.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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