Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе за два часа подожгли шесть мусорных контейнеров

За два часа было зарегистрировано шесть мест возгорания - на улицах Озолциема, Валдекю, Ливциема, Эбельмуйжа, Сергея Эйзенштейна и Дижозолу.

Своей целью поджигатель выбрал мусорные контейнеры многоквартирных домов.

У местных жителей есть несколько версий относительно того, кто виноват в массовом поджоге, но в настоящее время Государственная полиция расследует инцидент.

Видео: Сюжет программы Degpunktā