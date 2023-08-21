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Эксперт: Латвия не самая слабая часть стран Балтии

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Янис Сартс
Янис Сартс Фото: Zane Bitere / LETA

НАТО регулярно проводит независимую оценку возможностей государств-членов, и показатели Латвии показывают, что мы не хуже соседних стран, заявил в Twitter директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) Янис Сартс.

В последние дни широкое внимание привлек к себе майор запаса литовской армии Дарюс Антанайтис тем, что на общественном телевидении Литвы, заявил о том, что наибольшую опасность для безопасности НАТО представляет граница Латвии. По его мнению, слабым звеном в цепи является Латвия, а не Сувалкский коридор.

Судя по всему, в ответ на такие заявления Сартс указал, что Латвия - не самая слабая часть стран Балтии.

"У каждой из стран Балтии есть свои уязвимые места, одни одинаковые, другие разные. Не существует объективной шкалы измерения, чтобы сравнить эти уязвимости между собой, и их влияние различается при разных сценариях", - сказал Сартс.

Следовательно, "самое слабое" звено в цепи - это чистая ментальная конструкция, крайне контрпродуктивная. Потому что соперник, который чувствует себя "слабым", уже половину проиграл, подчеркнул Сартс.

Сартс отметил, что НАТО регулярно проводит независимую оценку возможностей государств-членов. Он засекречен, но рейтинг Латвии не хуже, чем у соседей.

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