СМИ ФРГ о провале "Луны-25": "Груда металла вместо триумфа"

Die Welt указывает на первые краткие комментарии международных экспертов, высказывающих предположение о том, что двигатель, который должен был обеспечить посадку российской автоматической станции, дал ей импульс, сила которого в полтора раза превысила запланированную.

"Российский хай-тек сегодня недостаточно хорош"

Газета Süddeutsche Zeitung напоминает: "Первоначально "Роскосмос" работал над этой миссией совместно с Европейским космическим агентством Esa. Однако после российского нападения на Украину Esa прекратило сотрудничество".

Об этом же пишет на своем сайте и еженедельник Der Spiegel: "Миссия "Луна-25" с самого начала оказалась под несчастливой звездой. Вообще-то Россия собиралась послать этот аппарат на Луну еще в 2012 году, однако запуск многие годы вновь и вновь откладывался. А когда в 2022 году проект оказался на пороге старта, началась российская агрессия против Украины, из-за чего Европейское космическое агентство Esa вышло из него".

"Вот к чему приводят российские попытки осваивать космос в одиночку. Причем для Путина с его амбициями все может стать еще хуже. Если запланированная Индией на среду посадка пройдет успешно, Россию превзойдет другая страна БРИКС", - предупреждает региональная газета Märkische Oderzeitung из Франкфурта-на-Одере на фоне саммита организации БРИКС в ЮАР.

Экипаж американского космического корабля Orion, которому в ноябре 2024 предстоит в рамках программы Artemis-2 облететь Луну Фото: DW

Другая региональная газета, Badische Neueste Nachrichten из Карлсруэ, подчеркивает: "Это фиаско свидетельствует о том, что автократически управляемое государство в условиях жестких экономических санкций пока не в состоянии заменить в космонавтике те западные технологии, которых оно лишилось. Собственный хай-тек у России сегодня недостаточно хорош для того, чтобы справляться с такими крайне сложными проектами как посадка на Луне".