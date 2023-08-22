Спортивная игра? Таллиннцы обсуждают несколько версий гибели мальчика

Третий добавляет, что удушение было шуткой, но подросток упал и ударился головой об асфальт.

Утверждается также, что это была просто игра, которая перешла все границы. "Ну, это была шутка ценой человеческой жизни..." - говорит Алекс . "Я знаю "нападавшего" и пару раз видел покойного, - говорит он, утверждая, что это была не игра на удушение. - Он ударился головой о землю, везде была кровь".

"Это точно не была игра на удушение, - комментирует Аллан Раявеэ , советник по прессе прокуратуры. - Точно нет. Но более точные данные мы получим завтра".

Раявеэ признает, что формулировка "спортивная игра" лежит на поверхности предварительных обстоятельств и на данный момент является единственным способом сформулировать произошедшее. "Была ли это на самом деле спортивная игра в конечном итоге, еще предстоит выяснить".

В настоящее время начато разбирательство для установления точных обстоятельств произошедшего.

Что такое игра на удушение?

Еще в 2009 году Postimees писал о том, что среди молодежи распространяется опасная игра на удушение. "Скучающие и жаждущие удовольствий подростки возобновили опасную для жизни глупость - душить друг друга ради галлюцинаций и сексуального возбуждения".

Предположительно, именно эта игра стала причиной смерти 11-летнего школьника из Валгамаа в декабре 2009 года, сообщает Reporter.