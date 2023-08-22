Спортивная игра? Таллиннцы обсуждают несколько версий гибели мальчика

17 августа в Мустамяэ в Таллинне скончался подросток. Одни говорят, что мальчик умер во время игры на удушение, другие утверждают, что это была спортивная игра, стоившая жизни. "Они начали душить друг друга, потом он упал и ударился головой, а умер в больнице. По крайней мере я так слышал", - поделился пользователь соцсети информацией в комментариях к постам в Instagram. "Это точно не была игра на удушение", - комментирует представитель прокуратуры, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24.
В четверг на спортивной площадке в таллиннском районе Мустамяэ скончался несовершеннолетний. Однако сообщения СМИ о том, что юноша погиб во время спортивной игры, вызывают вопросы. "Что это за "спортивная" игра, которая унесла жизнь молодого человека, перед тем нанеся ему серьезные телесные повреждения?" - задаются вопросом пользователи социальных сетей.
Последние минуты жизни подростка наблюдали другие дети, в том числе друзья сына Анатолия из Таллинна, которые утверждали, что это была игра на удушение.
"Дети сказали, что это игра... ты дышишь раз десять, потом задерживаешь дыхание, в это время тебя душит другой, а потом ты теряешь сознание", - пересказывает Анатолий то, что услышал от детей.
"Мальчики там душили друг друга, и когда Егор потерял сознание, он упал и ударился головой об асфальт".
Под публикациями в Instagram также есть упоминания об удушении. "Его начали душить, он потерял сознание и упал на бордюр. Не знаю, правда ли это, но мне так сказали".
"Они начали душить друг друга, потом он упал и ударился головой, а умер в больнице. По крайней мере я так слышал", - говорит другой.
Третий добавляет, что удушение было шуткой, но подросток упал и ударился головой об асфальт.
Утверждается также, что это была просто игра, которая перешла все границы. "Ну, это была шутка ценой человеческой жизни..." - говорит Алекс. "Я знаю "нападавшего" и пару раз видел покойного, - говорит он, утверждая, что это была не игра на удушение. - Он ударился головой о землю, везде была кровь".
"Это точно не была игра на удушение, - комментирует Аллан Раявеэ, советник по прессе прокуратуры. - Точно нет. Но более точные данные мы получим завтра".
Раявеэ признает, что формулировка "спортивная игра" лежит на поверхности предварительных обстоятельств и на данный момент является единственным способом сформулировать произошедшее. "Была ли это на самом деле спортивная игра в конечном итоге, еще предстоит выяснить".
В настоящее время начато разбирательство для установления точных обстоятельств произошедшего.
Что такое игра на удушение?
Еще в 2009 году Postimees писал о том, что среди молодежи распространяется опасная игра на удушение. "Скучающие и жаждущие удовольствий подростки возобновили опасную для жизни глупость - душить друг друга ради галлюцинаций и сексуального возбуждения".
Предположительно, именно эта игра стала причиной смерти 11-летнего школьника из Валгамаа в декабре 2009 года, сообщает Reporter.
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